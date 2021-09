Bistum Augsburg stellt Bericht zu Missbrauch in Kinderheimen vor

16 Fälle von Heimkindern im Landkreis Augsburg sind bislang bekannt, bei denen es um körperliche Gewalt und sexuellen Missbrauch geht. Sie lebten zwischen 1950 und 1985 in den katholischen Kinderheimen in Reitenbuch und Baschenegg. Seit Jahren sind die Vorwürfe bekannt, die Diözese hatte im Dezember 2019 darauf reagiert. Augsburgs Bischof Bertram Meier setzte eine Projektgruppe ein, die die Ereignisse aufarbeiten sollte - und sich auch die Leidensgeschichten ehemaliger Heimkinder anhören sollte.

Insgesamt 73.000 Euro für die Opfer

Für das, was die Heimkinder damals an körperlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch erlitten, haben insgesamt acht Betroffene "Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids" erhalten. Insgesamt hat die Kirche ihnen 73.000 Euro bezahlt. Der Vorsitzende Dr. Andreas Magg des Trägervereins des Heims, der Christlichen Kinder- und Jugendhilfe, hat die Betroffenen für jegliche Form von erfahrener körperlicher und sexueller Gewalt um Vergebung gebeten. Magg sagte, es sei ein schweres Versäumnis, dass die bekanntgewordenen Missstände nicht schon früher thematisiert wurden.

Zu spät reagiert?

Der heutige Abschlussbericht ist ein weiterer Schritt, um die schweren Anschuldigungen aufzuarbeiten. Der Kirche und den Einrichtungen wurde immer wieder vorgeworfen, nicht früher auf die bereits bekannten Vorwürfe reagiert zu haben.