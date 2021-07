Bistum Augsburg feiert während der Ulrichswoche seinen Patron

Zum Beginn der Ulrichswoche wird am Abend der Schrein des Heiligen in die Basilika "St. Ulrich und Afra" getragen und vor einem der Altäre aufgestellt. Nur für diese eine Woche sind die Reliquien zu sehen, den Rest des Jahres liegen die Gebeine im Ulrichsgrab in der Krypta unter der Kirche. Die Vorbereitungen sind aufwändig: So haben die Mesner in den vergangenen Tagen den Schrein des heiligen Ulrich poliert, genauso wie seinen Kelch und das Ulrichskreuz; auch in diesem Altarkreuz ist ein Knochenfragment, das als Reliquie verehrt wird.

Eröffnung der Ulrichswoche durch Bischof Bertram Meier

Augsburgs Bischof Bertram Meier eröffnet die Ulrichswoche am Abend mit einem Gottesdienst in der "Basilika St. Ulrich und Afra". Große Gruppenwallfahrten wurden wie schon im vergangenen Jahr wegen der Corona-Situation nicht organisiert. Pilger, die sich einzeln oder in kleinen Gruppen auf den Weg machen, seien zu den täglichen Gottesdiensten während der Ulrichswoche aber herzlich willkommen, sagt Christoph Hänsler, der Pfarrer von "St. Ulrich und Afra". Werktags soll es jeweils um 12 Uhr eine Messe geben. Große Videoleinwände in der Kirche sollen dafür sorgen, dass die Gläubigen die Gottesdienste mit dem gebotenen Abstand verfolgen können.

Der heilige Ulrich – ein beim Volk beliebter Bischof

Der heilige Ulrich wurde im Jahr 890 in Dillingen geboren. Zum Studium schickte ihn sein Vater in die Abtei St. Gallen. Im Jahr 923 wurde er zum Bischof von Augsburg ernannt. Er gilt als einer der einflussreichsten Kleriker seiner Zeit. Beim Volk war er ausgesprochen beliebt. Der heilige Urlich ist Patron der Diözese Augsburg und Schutzheiliger der Fischer, Winzer und Weber.

Gebeine der heiligen Afra bis Anfang August zu sehen

Wenn am Sonntag in einer Woche die Feiern zu Ehren des Bistumsheiligen beendet sind, werden die Mesner den goldverzierten Schrein wieder in die Krypta tragen und in den Steinsarkophag legen. Auch die Gebeine der heiligen Afra sind in dieser Zeit in der Kirche für die Gläubigen zu sehen, sogar ein paar Wochen länger bis zu Afras Festtag am 7. August.