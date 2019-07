27.07.2019, 15:55 Uhr

Bisse ins Gesicht - Unbekannter samt Hund greift 25-Jährigen an

Ein 25-Jähriger ist am Freitagabend in Würzburg von einem Unbekannten mehrfach brutal attackiert worden. Zudem fügte der Hund des Angreifers dem Opfer Bissverletzungen am Arm und im Gesicht zu. Die Würzburger Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.