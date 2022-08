Bisse, Boxhiebe, Belästigung: Einsätze auf dem Gäubodenvolksfest

Auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing hat es am ersten Wochenende zahlreiche Einsätze der Polizei gegeben. Nach Angaben der Polizeiinspektion Straubing schlug eine Frau einem Polizisten in der Nacht auf Sonntag in der Nähe eines Stands auf dem Festplatz mit der Faust ins Gesicht. Zuvor war die betrunkene 31-Jährige selbst von einem Unbekannten geschlagen worden. Ihr gleichaltriger Mann war daraufhin mit dem Unbekannten in Streit geraten. Die Polizei nahm den 31-Jährigen letztlich in Gewahrsam. Als die Frau ihn befreien wollte, schlug sie zu. Mehrere Beamten wurden laut Polizei bei dem Vorfall leicht verletzt.

Auch vor einem Festzelt flogen am Samstag gegen Mitternacht die Fäuste. Dabei schlug der Polizei zufolge ein Unbekannter einen 19-Jährigen, der wiederum einem 27-Jährigen eine verpasste.

Blutige Lippe und Kreislaufzusammenbruch

In einem anderen Fall fanden Beamte am späten Samstagabend im Toilettenbereich hinter einem Festzelt einen 27-Jährigen mit blutender Oberlippe. Wie die Polizei berichtet, soll ein betrunkener Mann ihm zuvor einen Maßkrug ins Gesicht geschlagen haben. Ein Ehepaar ging daraufhin dazwischen. Im Zuge des Konflikts bekam eine 37-Jährige einen Kreislaufzusammenbruch, offenbar, weil ein 40-Jähriger sie gepackt hatte. Der genaue Hergang muss laut Polizei noch geklärt werden.

Mann will Polizistin beißen

Am frühen Sonntagmorgen bespuckte ein betrunkener 30-Jähriger auf dem Festplatz nach Polizeiangaben einen Beamten. Außerdem versuchte er, eine Polizistin zu beißen. Die Streife war vor Ort, weil der Mann einen Sicherheitsdienstmitarbeiter beleidigt hatte und es zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Ermittlungen wegen sexueller Belästigungen

Daneben ermittelt die Polizei in mehreren Fällen wegen sexueller Belästigung. Demnach soll ein 31-Jähriger einer 18-Jährigen in einem Festzelt am Samstagabend einige Male unter den Rock gefasst haben. Die junge Frau filmte den Vorfall mit dem Handy.

Ein 23-Jähriger soll in einem Zelt einer Frau an den Po gefasst haben. Die 29-Jährige gab ihm laut den Beamten im Anschluss eine Ohrfeige, woraufhin er der Frau ins Gesicht schlug. Der Mann wurde aus dem Zelt gebracht und soll dabei zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt haben.

Betrunkener läuft über Brückenbogen

Im Stadtgebiet Straubing gab es am Wochenende an verschiedenen Orten weitere Einsätze, so die Polizei. Am Samstagabend musste kurzfristig die Schlossbrücke gesperrt werden, weil ein Betrunkener über den Bogen lief, der die Brücke mehrere Meter hoch überspannt. Beim Eintreffen der Polizei lag der 29-Jährige auf dem Scheitelpunkt des Brückenbogens, heißt es von den Beamten. Auch die Feuerwehr wurde verständigt. Der Mann stand letztlich wieder auf und lief den Bogen hinunter.