Bislang nur geringe Schäden durch Sturm Xandra in der Oberpfalz

Sturmtief Xandra hat in der Nacht auch die Oberpfalz erreicht. Die Schäden halten sich bislang aber in Grenzen, wie die Polizeieinsatzzentrale in Regensburg am Donnerstagmorgen auf Anfrage mitteilte.

Zwei Unfälle mit umgestürzten Bäumen

Im Landkreis Regensburg ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, hier waren jeweils Autofahrer mit ihren Fahrzeugen mit umgestürzten Bäumen zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt.

Insgesamt meldete die Polizei rund ein Dutzend Einsätze in der gesamten Oberpfalz wegen umgestürzter Bäume, oder weil Verkehrsschilder oder andere Gegenstände durch die Gegend flogen. In einem Fall wurde ein Pkw-Anhänger vom Wind umgeworfen.

Schulen vielerorts geschlossen

Bereits am Mittwoch war in der nördlichen und mittleren Oberpfalz vorsorglich der komplette Schulunterricht für heute abgesagt worden. Konkret betrifft das die Städte Weiden und Amberg sowie die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf und Tirschenreuth.

Züge fahren langsamer

Kleinere Einschränkungen gibt es auch im Bahnverkehr. Die Betreiber von Oberpfalzbahn, Waldbahn und Alex kündigten an, ihre Züge aus Sicherheitsgründen heute mit verringerter Geschwindigkeit fahren lassen.