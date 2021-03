Bisheriger IG Metall Warnstreik-Höhepunkt in Niederbayern

Die Warnstreiks der IG Metall erreichen heute, am Ende der dritten Streik-Woche, in Niederbayern einen Höhepunkt. Mitarbeitende aus 14 Betrieben wollen sich am Arbeitskampf für mehr Lohn beteiligen. Schwerpunkte der Aktionen sind im Raum Landshut und Dingolfing.

Kundgebung bei BMW in Dingolfing

Bei BMW in Dingolfing machen laut IG Metall vier Werke mit. Am Tor 3 soll es ab 19.30 Uhr eine Kundgebung und eine Lasershow geben. Im BMW-Werk Landshut ist heute die Spätschicht aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen.

Warnstreiks bei weiteren sieben Betrieben

Aus den Landkreisen Dingolfing-Landau und Landshut beteiligen sich außerdem die Firmen Mann + Hummel aus Marklkofen, Imperial aus Wallersdorf, Rudolph Automotive und Logistics aus Wörth und Wallersdorf, Neovia aus Niederaichbach, Kühne + Nagel aus Wallersdorf, Dingolfing, Bruckberg und Niederaichbach und Schnellecke aus Dingolfing und Landshut am Arbeitskampf.

Auch mit dabei ist die Nachtschicht von Electrovac in Salzweg im Kreis Passau.

Bayernweiter Streik-Höhepunkt

Bayernweit hat die Gewerkschaft heute Beschäftigte in 94 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Landesbezirksleiter Johann Horn sagte: "Am Freitag erleben wir einen neuen Höhepunkt der Warnstreiks in Bayern. Zehntausende Beschäftigte werden ein unmissverständliches Signal an die Arbeitgeber aussenden."

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn oder bei Betrieben in der Krise eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten eine Nullrunde 2021 und noch unbezifferte Lohnerhöhungen 2022. Außerdem wollen sie bei schlechten Geschäftszahlen automatisch vom Tarifvertrag abrücken können. Nach der ergebnislosen vierten Verhandlungsrunde steht ein neuer Termin noch aus.