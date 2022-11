Bisher keine Förderung für Frankenwaldbrücken beantragt

Für den geplanten Bau der zwei Frankenwaldbrücken liegt dem bayerischen Wirtschaftsministerium kein Förderantrag vor. Das teilte das Ministerium am Dienstag auf Anfrage von BR24 mit. Die Kosten für den Bau der Brücken werden inzwischen auf 40,8 Millionen Euro geschätzt und sind damit um fast 100 Prozent teurer als ursprünglich geplant. Der Landkreis Hof als Projektträger sei "noch nicht auf den Freistaat zugegangen und hat über die veränderten Kosten berichtet", so das Wirtschaftsministerium. "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt somit keine Aussage möglich, ob und in welchem Umfang eine höhere Förderung bereitgestellt werden kann", heißt es.

Ursprüngliche Kosten: Zehn Millionen Euro

Das Ministerium weist in seiner Stellungnahme jedoch darauf hin, dass der Freistaat bereits 2017 dem Landkreis Hof Fördergelder für das Tourismusprojekt in Höhe von 80 Prozent der Kosten in Aussicht gestellt habe. Der Zuwendungsbedarf sei damals auf sieben bis acht Millionen Euro geschätzt worden. Demnach hätte die Errichtung der Frankenwaldbrücken bis zu zehn Millionen Euro gekostet. 2019 seien ebenfalls Fördermittel in Höhe von 80 Prozent der Kosten für die Brücken vom Freistaat Bayern zugesagt worden. Damals sei das Projektvolumen auf über 20 Millionen Euro beziffert worden. Nun sind die Kosten allerdings auf über 40 Millionen Euro gestiegen.

Preisexplosion beim Stahl

Für eine Stellungnahme zu dem noch nicht eingereichten Förderantrag war das Landratsamt am Dienstagabend nicht zu erreichen. Die massive Kostensteigerung für die geplanten Brücken begründete der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) am Montag im Gespräch mit BR24 unter anderem mit der Preisexplosion bei Stahl, der allgemeinen Baukostensteigerung und auch mit zusätzlichen Maßnahmen für Naturschutz, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit.

Weltweit längste Fußgängerhängebrücke im Frankenwald