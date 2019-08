Bisher keine Annullierung: Münchner Flughafen-Chaos lichtet sich

Die gestrige Terminal-Sperrung am Flughafen München hat nach derzeitigem Stand keine Auswirkungen mehr auf den heutigen Flugbetrieb. Nach wie vor seien keine Annullierungen angemeldet, sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk: "Wir gehen von normalem Flugbetrieb aus."

Am Dienstag waren 200 Flüge gestrichen worden. Der kuriose Grund: Ein spanischer Reisender hatte beim Umsteigen am Münchner Airport einen Notausgang statt dem vorgesehenen Gang genutzt und war so ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt. Da sein Weg so von den Überwachungskameras nicht lückenlos nachvollziehbar war, folgten zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen – und eine stundenlange Sperrung von Terminal 2 und Teilen des Terminals 1.

Keine Feldbetten-Lager nötig

Rund 25.000 Passagiere waren von anschließenden Flugstreichungen betroffen. Soweit es ging, wurde umgebucht. Trotzdem gab es auch Fluggäste, die nicht mehr weiterreisen konnten. Die Lufthansa hatte für sie 1.000 Hotelbetten organisiert. Auf Feldbetten im Flughafen musste laut Flughafen-Sprecher wohl niemand übernachten.

Weil sich gestern nicht nur viele Starts, sondern auch Landungen verzögert hatten, sind zwei Maschinen aus Lanzarote und Palma de Mallorca mit Sondergenehmigungen noch nach Mitternacht am Flughafen München gelandet.

Spanischem Touristen droht Ärger

Dem spanischen Reisenden, der die Sperrungen auslöste, drohen nun Schadenersatzforderungen diverser Airlines sowie des Flughafens selbst. Fälle wie seiner kommen tatsächlich immer wieder am Münchner Flughafen vor. Erst 2018 hatte eine Frau – sie war ebenfalls ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt – eine Sperrung ausgelöst. Damals waren 330 Flüge und 31.000 Passagiere betroffen.