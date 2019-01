Bischofswiesen: Fütterung bringt Rotwild durch harten Winter

Um im Bischofswiesener Wintergatter Hirsche zu beobachten, muss man Geduld haben - und, was noch wichtiger ist, ganz still sein. Wenn Berufsjäger Max Schmid jetzt allein hier wäre, dann kämen sie gleich aus der Deckung: acht Hirsche mit ihren Hirschkühen. Doch jetzt müssen sie sich an den ungewohnten Geruch der Reporterin erst gewöhnen, sagt Schmid.

Hirsch braucht bis zu fünf Kilo Nahrung pro Wintertag

Doch dann ist der Duft der Silage, der Futterrüben, aber auch von Brot und Brezn-Stückerl zu stark und das Rotwild traut sich aus seinem Versteck. Drei bis fünf Kilo Nahrung verspeist ein Hirsch oder eine Hirschkuh am Tag. Rund 70.000 Euro pro Winter lässt sich der Forstbetrieb Berchtesgaden die Fütterung des Rotwilds kosten.

Rotwild bleibt in den Bergen

Gerade in einem so schneereichen Januar wie diesem sei das Füttern für die Tiere überlebensnotwendig, sagt der Leiter des Forstbetriebs Berchtesgaden, Daniel Müller. Wegen der zunehmenden Verbauung im Tal würden die Hirsche eher in den Bergen bleiben als früher, wo sie in den Auwäldern des Flachlands mehr Nahrung gefunden hätten.

Appell: Keinesfalls Wildtiere aufscheuchen

Der Organismus des Rotwilds wird bei Schnee und Kälte heruntergefahren, zum Beispiel schrumpft die Leber eines Hirsches um die Hälfte zusammen. Deshalb müssen die Tiere in der kalten Jahreszeit in Ruhe gelassen werden. Ein Appell des Berufsjägers Max Schmid an Wintersportler, die das nicht wissen oder nicht einsehen wollen. Das Rotwild bleibe derzeit in der Nähe der Futterstellen. Würde es von dort verscheucht, könnte der Weg zum Futter durch die Schneemassen kritisch werden.

Jagd derzeit eingestellt

Angesichts der kritischen Schneelage in den Berchtesgadener Alpen wurde auch die Jagd im Forstbetrieb Berchtesgaden bis auf weiteres eingestellt. Jetzt konzentriere man sich komplett auf die Notfütterung, so Schmid.