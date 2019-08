Bischofsheim: Fauchende Schlange auf Balkon entdeckt

Nachdem am Wochenende schon eine Ameise einen Unfall und 16.000 Euro Schaden verursacht hatte, kam nun ein Bewohner in Haselbach mit einem Reptil in Berührung. Auf seinem Balkon fand er nach Polizeiangaben eine fauchende Schlange. Geistesgegenwärtig bugsierte er die Schlange in einen Leinensack.

Schlange wieder frei

So konnte er mit der Schlange in die 20 Kilometer entfernte Wildtierstation Steinach fahren, dort wurde das Tier untersucht. Dabei kam heraus, dass es sich um eine heimische Ringelnatter handelt. Sie ist für den Menschen völlig harmlos ist und wurde artgerecht ausgesetzt.