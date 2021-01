Bischofsgrün: 2021 ohne Riesen-Schneemann Jakob?

35 Mal wurde er schon gebaut, ob es in diesem Jahr erneut den Riesen-Schneemann "Jakob" in Bischofsgrün (Lkr. Bayreuth) geben wird, ist noch völlig offen. Die Entscheidung darüber soll relativ kurzfristig gemeinsam mit den Schneemannbauern getroffen werden, heißt es aus Bischofsgrün auf BR-Nachfrage. Wegen der Corona-Pandemie sei die Aktion allerdings fraglich.

Traditionelles Schneemannfest findet nicht statt

Bereits abgesagt ist das traditionelle Schneemannfest am Rosenmontag (15.02.21), das immer mit einem extra gebrauten Schneemann-Bier gefeiert wird. Den Hopfentrunk gibt es in diesem Jahr aber trotzdem - auch ohne Fest - und wird bereits verkauft.

Schnappsidee wird zum Besuchermagneten

Mitte der 1980er Jahre wurde im oberfränkischen Heilklimaort Bischofsgrün erstmals der Schneemann namens "Jakob" gebaut, aus einer "Schnapsidee" heraus, wie sein Erfinder Horst Heidenreich gerne erzählt. Seither ist es Tradition: Immer am Freitag vor Rosenmontag, in diesem Jahr wäre das der 12. Februar gewesen, wird der Schnee für Jakob auf den Bischofsgrüner Marktplatz gekarrt. In stundenlanger Arbeit wird Jakob dann Jahr für Jahr errichtet. Gekrönt wird er mit einem 220 Kilogramm schweren Blechzylinder. Das zieht mittlerweile Besucher aus ganz Nordbayern an.

2021 könnte Rekordjahr werden

Im vergangenen Jahr war Jakob der 35. stolze 9 Meter 50 groß. Und das, obwohl der letzte Winter relativ schneearm ausgefallen ist. In diesem Jahr wäre wohl genügend vorhanden, um den bestehenden Höhenrekord von 12,65 Metern zu brechen.