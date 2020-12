Bischof Voderholzer: Nur ein Mann kann Priester sein

Mit Jesus sei an Weihnachten die "Fleisch gewordene Gegenwart Gottes" in die Welt gekommen, sagte Bischof Rudolf Voderholzer in seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag in Regensburg. Dass Christus ein Mann war, habe Konsequenzen für die Zuordnung des Weiheamtes in der Kirche.

Voderholzer: Jesus war konkreter Mensch als männliches Wesen

Zudem ließen die biblischen Zeugnisse und die Liturgie der Kirche auch keinen Zweifel "an der konkreten Menschheit Jesu als männliches Wesen". In diesem Zusammenhang wies der Bischof Äußerungen zurück, wonach es im Glaubensbekenntnis nicht heiße, dass das ewige Wort des Vaters Mann geworden sei, sondern Mensch. Hier werde versucht, "das Credo gegen die kirchliche Tradition auszuspielen" und ihm eine Sicht von Mensch und menschlicher Natur unterzuschieben jenseits von geschlechtlicher Determinierung.

Nach den Worten von Voderholzer ist eine solche Trennung von "abstrakter und vermeintlich un- oder übergeschlechtlicher menschlicher Natur und konkreter Existenz tendenziell gnostisch". Der Johannes-Evangelist habe dies in seinem Evangelium mit der starken Formulierung der Fleisch-Werdung auch im Blick. "Es gibt kein Menschsein jenseits und unabhängig von geschlechtlicher Bestimmung", betonte der Bischof.

"Der Mensch existiert entweder als Mann oder Frau"

Es gebe auch heute wissenschaftlich keinen Grund, von der biblisch bezeugten Schöpfungstatsache abzuweichen, dass der Mensch entweder als Mann oder als Frau existiere. Alle Phänomene, die zu einer Ausweitung der Zahl möglicher Geschlechter führten, entsprängen einer vorausgehenden philosophischen Vorentscheidung in Bezug auf die Anthropologie, so Voderholzer. Sie ließen sich auch anders erklären.

Zugleich sagte er, die Zuordnung des Weiheamts zum männlichen Geschlecht lasse sich nicht auf der Ebene der Schöpfungstheologie oder Inkarnationstheologie alleine klären. Sie hänge auch mit der sakramententheologischen Frage zusammen. Die römisch-katholische Kirche und die orthodoxen Kirchen gingen davon aus, dass zur Repräsentation Christi, des Hauptes der Kirche, von seiner natürlichen Zeichenhaftigkeit das männliche Geschlecht gehöre.