Bischof Voderholzer bringt 2.000 Gebetsanliegen nach Altötting

Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer hat am Samstag trotz der Corona-Pandemie an der Tradition der Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting festgehalten und dort 2.000 Gebetsanliegen abgegeben. Seit 27. April konnten Gläubige ihre Anliegen im Regensburger Dom in eine Urne legen oder per E-Mail an das Bistum schicken.

Bischof geht zumindest die letzten Kilometer

Eigentlich hätte der 111 Kilometer lange Pilgermarsch schon am Donnerstag beginnen sollen. Laut Bistum wären normalerweise rund 8.000 Pilger dabei gewesen. Wegen der Corona-Pandemie war das nicht möglich. Voderholzer sei aber mit dem Pilgerführer Bernhard Meiler zumindest die letzten Kilometer bis zum Ziel gegangen. Der Bischof habe dann 2.000 Gebetsanliegen von Gläubigen in die Altöttinger Gnadenkapelle zur Schwarzen Madonna gebracht.

In der 190-jährigen Geschichte der Wallfahrt war diese bislang noch niemals ausgefallen. Krisen habe es aber schon gegeben, wie es vom Bistum hieß. So sei das Pilgern während des Zweiten Weltkriegs untersagt gewesen.

Traditionell 111 Kilometer in drei Tagen

Die Regensburger Fußwallfahrt nach Altötting - dem größten deutschen Marienwallfahrtsort - findet seit 1830 jedes Jahr statt. Die Pilger gehen am Donnerstag vor Pfingsten los und legen innerhalb von drei Tagen eine Strecke von 111 Kilometern zurück. Im vergangenen Jahr nahmen etwa 7.000 Menschen an dem Ereignis teil.