Bischof: Viele sehen CSU offenbar nicht mehr als christlich an

Jung kritisiert, dass die CSU im Wahlkampf wie beim Kreuzerlass stark auf religiöse Symbolpolitik gesetzt habe. "Viele haben sich gefragt, ob diese Symbolpolitik wirklich mit christlichen Inhalten gefüllt ist", so der Würzburger Bischof zum BR.

"Wenn viele von der Mitte der Gesellschaft abwandern, muss sich die Partei fragen, ob das die richtige Entscheidung war, die AfD nochmal rechts zu überholen." Würzburgs Bischof Franz Jung.

Kirche werde Ausgrenzung von Fremden nicht mittragen

Die katholische Kirche als "ältester Global Player" dürfe nicht nationalistisch verengt auftreten. "In der katholischen Kirche gibt es keine Ausländer", so Jung. Deshalb müsse man immer wieder den Blick für "das Fremde" weiten und die "Idee Europa" wachhalten gegen jede Abgrenzung.

"Unser Anspruch, sich für die Würde des Menschen stark zu machen, die gilt, gleich welcher Hautfarbe, gleich welcher Religion, gleich welcher Nationalität." Würzburgs Bischof Franz Jung.

Die AfD nehme für sich in Anspruch, die ganze Wahrheit auf den Tisch zu legen. Grundsätzlich sei das eine ernste Anfrage an die Demokratie. Die Politik dürfe Gefühle wie Angst deshalb nicht wegreden sondern müsse sie ernst nehmen. Bei vielen sei der Eindruck entstanden, die Politik packe viele Probleme nicht bei der Wurzel an. Andererseits sei klar, dass die Kirche radikale Themen wie die Ausgrenzung von Fremden niemals mittragen könne.

Bischof erfreut über hohe Wahlbeteiligung

Der Angst vor dem Islam, die von der AfD immer wieder geschürt werde, könne man nur begegnen, indem man nicht über Menschen, sondern mit Menschen rede. Auch die Kirche trage dazu mit Integrations-Angeboten wie Sprachkursen bei. Andererseits zeige die Debatte um die umstrittene Islam-Organisation Ditib, dass es verschiedene Spielarten des Islam gebe. Probleme, ob manche Spielarten verfassungskonform seien, müssten eben auch offen angesprochen werden. Den Anstieg der Wahlbeteiligung bewertet Jung dagegen als erfreulich und ein "sehr gutes Zeichen". In Zeiten, in denen immer wieder die Demokratiemüdigkeit beklagt werde, zeige das, dass viele Menschen die Zukunft ihres Landes bewege. Offenbar hätten sie verstanden, dass man diese Zukunft mitgestallten könne, wenn man wählen geht, so Jung.