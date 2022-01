Bischof trifft Missbrauchsopfer vor laufender Kamera

Für beide Seiten ist das Gespräch ein großer Schritt: Der Augsburger Bischof Bertram Meier stellt sich erstmals öffentlich den Vorwürfen und Nöten von zwei Betroffenen. Die beiden ehemaligen Heimkinder, Robert Waldheim und Martha Stark (Namen geändert), haben sich die Begegnung mit einem Kirchenoberen auf Augenhöhe lange gewünscht – aber sie haben auch Angst davor. In einem gemeinsamen Projekt mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung zeichnete das ARD-Politikmagazin report München das hochemotionale Gespräch dieser mutigen Menschen am 7. Januar im Augsburger Sankt Ulrich-Haus auf.

Kreuz des Bischofs erinnert Missbrauchsopfer an ihr Leid

Eine Kette mit dem Kreuz auf der Brust sorgt zu Beginn des Gesprächs für Irritationen. "Muss das Kreuz sein?", fragt Martha Stark Bischof Bertram Meier. Für Meier ist das Kreuz auch ein Symbol seines Amtes. Für Martha Stark hingegen ein Zeichen ihres Leides: Ihr Hauptpeiniger habe sie mit einem Holzkreuz gefügig gemacht.

Martha Stark und Robert Waldheim, die in den 1950er Jahre geboren wurden und aus schwierigen Familienverhältnissen stammen, erheben schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung und der Kinderprostitution gegen die katholische Kirche. Als Haupttäter benennen sie den Dorfgeistlichen von Feldafing, Pfarrer Otto Oehler. Zuständig für die Feldafinger Pfarrei ist das Bistum Augsburg – und damit Bertram Meier, der dem Bistum seit Juni 2020 als Bischof vorsteht.

Bischof Meier bescheinigt Opfern Glaubwürdigkeit

Martha Stark und Robert Waldheim kämpfen seit vielen Jahren dafür, dass man ihnen glaubt. Den Missbrauch hätten sie schon vor über zehn Jahren bei zahlreichen offiziellen Stellen gemeldet – doch häufig seien ihre Berichte als Lügen abgetan worden. "Glauben Sie uns?" – das ist ihre zentrale Frage an den Bischof. Die beiden Opfer, deren Leid von der Kirche anerkannt wurde, werden nicht enttäuscht. Der Bischof glaubt den beiden Opfern.

"Nach diesem Gespräch glaube ich Ihnen umso mehr. Nach dem Gespräch kann ich sagen: ich glaube Ihnen!“ Dr. Bertram Meier, Bischof von Augsburg

Ehemalige Heimkinder von Alpträumen und Angst vor dem Teufel verfolgt

Jahrelange Alpträume, immer wiederkehrende Flashbacks, seelische und körperliche Verletzungen seien die Folge des jahrelangen Missbrauchs, berichten die beiden ehemaligen Heimkinder. Waldheim spricht von vielfachen inneren Verletzungen, die auf die analen Vergewaltigungen zurück zu führen seien. Martha Stark verweist darauf, dass mehrere geistliche Täter sie zum Schweigen verurteilt hätten – mit Verweis auf den Teufel und die Hölle.

"Die haben uns Angst gemacht. Wenn wir nicht machen, was sie wollen, kommt der Teufel und nimmt dich mit. Ich träume von ihm – die letzte Nacht wieder. Unsere Seele ist einfach kaputt." Martha Stark, (Name geändert), ehemaliges Heimkind der Villa Maffei, Feldafing

Forderung nach Entschuldigung der katholischen Kirche

In "Anerkennung des Leids" zahlte das Bistum Augsburg sowohl Waldheim als auch Stark 2015 einen höheren Betrag als üblich, weil die Taten so schwerwiegend waren. Ein Schuldeingeständnis war damit allerdings nicht verbunden. Robert Waldheim und Martha Stark forderten vor dem Gespräch, dass sich ein hochrangiger Vertreter der Katholischen Kirche bei ihnen entschuldigen solle.

"Ich will, dass ein Großer der Katholischen Kirche sich hinstellt und sagt, es tut uns leid, was Ihnen passiert ist." Robert Waldheim (Name geändert), ehemaliges Heimkind der Villa Maffei, Feldafing

Bischof verspricht "Nulltoleranz gegenüber Missbrauch"

Bischof Bertram Meier antwortet, er könne sich bei den Opfern entschuldigen, „aber nicht entschulden“. Die Täter leben nicht mehr und er persönlich sei damals ein Kind gewesen. Allerdings verspricht er für sein eigenes Bistum zukünftig "Nulltoleranz gegenüber sexuellem Missbrauch". Geistliche dürften ihre Vertrauensstellung nicht so ausnützen, "dass kaputte Existenzen" dabei heraus kämen. Der Augsburger Bischof weist darauf hin, dass er Verdachtsmomente heute sowohl bei der Staatsanwaltschaft, als auch beim Vatikan melde. Es gäbe in seinem Bistum nicht einfach eine Versetzung von Missbrauchstätern in andere Pfarreien – "wir ziehen diese Menschen aus dem Verkehr".

Opfer wollen gehört werden

"Was raten Sie mir als Bischof?", will Bertram Meier von den beiden Missbrauchs-Opfern in Bezug auf die Aufarbeitung am Ende des Gesprächs wissen. Den Opfern zuhören sei wichtig, sagen die Betroffenen. Sie fordern zudem eine bessere Kontrolle der eingesetzten Geistlichen – die Kontrolle habe bei ihnen komplett gefehlt. Man sei auf dem Weg dahin, so Meier. "Aber wir sind vor Ausreißern nicht gefeit". Denn es gebe Lebensbereiche, die man sich nicht vorstellen kann, "dunkle Lebensbereiche". Die Betroffenen bewerten das Treffen als positiv. Und auch der Bischof bezeichnet das Gespräch mit Robert Waldheim und Martha Stark als "Impuls, an dem Themenfeld sehr ernsthaft dran zu bleiben".

Ausstrahlung im ARD-Politikmagazin report München

Das Gespräch zwischen Bischof Betram Meier und den ehemalige Heimkindern Martha Stark und Robert Waldheim wird am Dienstag, (11.01.21) um 21.45 Uhr in gekürzter Fassung im ARD-Politikmagazin report München ausgestrahlt.