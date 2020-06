Bischof Schlembach gestorben: Trauer in unterfränkischer Heimat

Der emeritierte Bischof des Bistums Speyer Anton Schlembach verstarb am Montagabend im Alter von 88 Jahren. Schlembach wurde in Großwenkheim, einem Stadtteil von Münnerstadt, als ältestes von vier Kindern einer Landwirtsfamilie geboren wurde. Nach dem Studium in Würzburg und an der päpstlichen Universität Gregoriana empfing er 1956 in Rom die Priesterweihe, drei Jahre später promovierte er zum Doktor der Theologie.

Überraschungs-Bischof zu Speyer

Im Bistum Würzburg war Schlembach unter anderem zwölf Jahre hauptamtlicher Religionslehrer am Gymnasium in Hammelburg und Regens des Priesterseminars, ehe er 1981 zum Domkapitular und schon einen Monat später zum Generalvikar des Bistums Würzburg ernannt wurde. Überraschend ernannte ihn Papst Johannes Paul II. am 25. August 1983 zum Bischof von Speyer.

Individuelle Dom-Führungen für hohe Staatsgäste

Einer der Höhepunkte von Schlembach Amtszeit war 1987 der Besuch von Papst Johannes Paul II. in Speyer und der Gottesdienst mit 60.000 Menschen auf dem Domplatz. Auch viele Staatsgäste empfing Bischof Schlembach im Dom. Manchem Regierungschef, den Bundeskanzler Kohl während seiner Amtszeit in seinen Heimatdom brachte, hat Bischof Schlembach das Bauwerk erläutert. Michail Gorbatschow und Boris Jelzin ebenso wie George Bush, Vaclav Havel oder König Juan Carlos von Spanien gehörten zu den Gästen Schlembachs und seiner individuellen Führungen.

Schlembach ging mit 75 Jahren in den Ruhestand

Im Februar 2007 wurde Schlembach mit einem feierlichen Gottesdienst im Speyerer Dom aus seinem Amt als 95. Bischof von Speyer verabschiedet. Groß war seine Freude, als mit Franz Jung 2018 ein Speyerer Generalvikar zum Bischof seiner Heimatdiözese Würzburg ernannt wurde. 35 Jahre nachdem der Würzburger Generalvikar Dr. Anton Schlembach zum Bischof von Speyer berufen wurde.

Stetiger Kontakt in die Heimatregion

Guten Kontakt hatte der Verstorbene Bischof immer zu seiner fränkischen Heimat im Landkreis Bad Kissingen. Dort war man immer stolz, dass ein Großwenkheimer so viele Jahre Bischof von Speyer war, und trauert jetzt um den großen Sohn des Dorfes.

Würzburger Bischof würdigt Schlembach

Auch der Würzburger Bischof Franz Jung würdigt Schlembach: "Er war ein gerader Mann. Klar in seinen Ansichten und fest in seinen Beschlüssen." Die Treue zur Kirche und ihrer Lehre sei ihm immer ein großes Anliegen gewesen. Bescheiden und einfach habe er gelebt, "fast spartanisch" so Jung. Als Mensch sei er ganz hinter der Würde seines Amtes zurückgetreten.