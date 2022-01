Bischof Jung zu Missbrauch: "Systematisches Versagen von Kirche"

Es ist kein Gutachten, das man einfach so aussitzen kann. Das lange erwartete Missbrauchsgutachten zum sexuellen Missbrauch durch Kleriker und Hauptamtliche in der Erzdiözese München und Freising hat hohe Wellen geschlagen und viele Reaktionen hervorgerufen. Jetzt hat der Würzburger Bischof Franz Jung auf den 82 Seiten starken Bericht reagiert – als erster bayerischer Bischof nach Kardinal Reinhard Marx.

Jung: Betroffene sind "für ihr Leben gezeichnet"

Im Fokus stünden nun die noch lebenden Verantwortungsträger, erklärte Jung am Freitag. "An ihnen ist es, sich zu den dargestellten Vorgängen zu verhalten und sich ihrer damit einhergehenden persönlichen Verantwortung zu stellen." Der Bischof erinnerte zuerst an das Leid der Betroffenen. "Hinter den Zeilen stecken Schicksale von Betroffenen, die für ihr Leben gezeichnet sind."

In dem Gutachten werde das systemische Versagen von Kirche einmal mehr beschrieben, so Jung weiter. Es sei davon auszugehen, dass die geschilderten Sachverhalte sich in allen deutschen Diözesen bei der Aufarbeitung der Verbrechen sexuellen Missbrauchs in der einen oder anderen Weise wiederfinden würden.

Bischof Franz Jung setzt Hoffnung in Synodalen Weg

"Institutionen- und Täterschutz standen vor der Sorge um das Wohl der Betroffenen des sexuellen Missbrauchs", erklärte Jung. Das sei abermals die erschreckende Bilanz – auch dieser Studie.

Zudem verwies der Bischof auf die Reformdebatte, den Synodalen Weg. Viele Hinweise zur Veränderung des Systems Kirche gerade im Hinblick auf Macht, kirchliche Sexuallehre und Schutz von vulnerablen Personen würden dort diskutiert.

Mit Material von der KNA