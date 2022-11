Bischof Herwig Gössl leitet vorübergehend das Erzbistum Bamberg

Erzbischof Ludwig Schick ist an Allerheiligen überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Nun hat das Metropolitankapitel den Weihbischof Herwig Gössl zum Diözesanadministrator gewählt. Das teilt das Erzbistum Bamberg am Mittwoch mit. Er leitet damit das Erzbistum solange, bis Papst Franziskus einen neuen Erzbischof ernannt hat. Zum ständigen Stellvertreter des Administrators wurde der bisherige Generalvikar Prälat Georg Kestel ernannt.

Herwig Gössl ist in Nürnberg aufgewachsen

Herwig Gössl wurde 1967 in München geboren und ist in Nürnberg aufgewachsen. 1993 wurde er zum Priester geweiht. Nach vierjähriger Kaplanszeit in St. Hedwig in Bayreuth wurde er Pfarrer in Hannberg und Weisendorf im Dekanat Erlangen. Seit 2014 ist er Weihbischof und Dompropst. 2022 übernahm er zudem die Leitung der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbischöflichen Ordinariat.