Bischof besucht zerstörten Kalvarienberg in Wettenhausen

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat am Sonntagabend den Kreuzweg in Wettenhausen gebetet. Viele der Stationen am Kalvarienberg waren vergangenes Wochenende von Unbekannten demoliert worden. Sie hatten Bilder von den Wänden gerissen, Heiligenfiguren umgeworfen und Bleiglasfenster zerschlagen.

Zerstörungswut bewegt die Gläubigen

Ungefähr 250 Gläubige, darunter auch der Günzburger Landrat Hans Reichhart, empfingen Meier am Fuße des Kalvarienbergs. "Ich bin erschüttert und tief bewegt, nicht nur wegen des Schadens", sagte der Bischof: "Die Figuren stehen ja für lebendiges Evangelium und religiöse Gefühle, da ist schon etwas passiert, was ins Mark geht."

Gebet für die Ukraine

Meier betonte, dass neben all dem Ärger um den demolierten Kreuzweg, die Gedanken auch bei den Menschen in der Ukraine sein müssten: "Nur zwei Flugstunden von hier tobt ein Krieg, viele Kirchen sind zerbombt und in der Ukraine leben überwiegend Christen", so der Augsburger Bischof.

DNA und Fingerabdrücke sollen Täter überführen

Die Kriminalpolizei hatte in den vergangenen Tagen viele Spuren in Wettenhausen gesichert - neben Fotos auch DNA und Fingerabdrücke, die nun mit bestehenden Datenbanken abgeglichen werden sollen. "Weil fast jede Station beschädigt wurde, haben wir entsprechend viel gesammelt. Die Auswertung wird wahrscheinlich ein paar Wochen dauern", sagte Holger Stabik, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

500.000 Euro Schaden

Die Schadenssumme wurde von anfangs 150.000 Euro deutlich nach oben korrigiert. Die Ermittler gehen nun von bis zu 500.000 Euro aus. Es habe vereinzelt Hinweise von Zeugen gegeben, denen die Beamten weiter nachgehen wollen, noch fehle allerdings eine heiße Spur, so Stabik weiter.

Keine geplante Tat

Die Beschädigung des Kreuzwegs war offenkundig nicht von langer Hand geplant worden, denn der oder die Täter nutzen herumliegende Gegenstände wie etwa Äste und Steine, um die Stationen zu demolieren. Auch eine Woche nach der Tat zeigten sich viele Bürger schockiert über den Vandalismus.

Gebetsweg soll wiederhergestellt werden

Günzburgs Dekan Klaus Bucher versicherte, dass der Gebetsweg vollständig wiederhergestellt werde. Er soll sogar noch um drei neue Stationen, die das Alltagsleben Jesu zeigen, erweitert werden. Im Blick auf mögliche Täter und ihre Motive gab Bischof Meier den Gläubigen einen Rat auf den Weg, den Jesus selbst gab, als er sein Kreuz auf den Kalvarienberg trug: "Vater vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."