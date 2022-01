"In Abgrund geschaut" – Bischof Meier trifft Missbrauchsopfer

Als erster deutscher Bischof hat Augsburgs Bischof Bertram Meier vor laufender Kamera mit zwei Missbrauchsopfern gesprochen. In einem gemeinsamen Projekt mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung zeichnete das ARD-Politikmagazin "report München" das Treffen auf. Bischof Bertram Meier gesteht im Nachgang des Gesprächs mit den beiden Betroffenen, dass er vorher nervös gewesen sei. Auch für ihn sei es eine völlig neue Gesprächssituation gewesen. Von Medienberichten habe er die "Causa Feldafing" gekannt, aber mit den Betroffenen noch nie zuvor Kontakt gehabt. "Und deshalb war dieses Gespräch für mich schon ein Experiment", so der Bischof.

Opfer sprechen über Misshandlungen und sexuellen Missbrauch

Die Schilderungen aus erster Hand, was den Kindern alles angetan worden sei, nannte Meier "in der Tat beschämend, ich würde sogar sagen unerhört, denn ich wurde konfrontiert mit Ereignissen, die ich so mir nie habe ausdenken, geschweige denn ausmalen können". Die beiden Betroffenen hatten erzählt, dass sie regelmäßig in einer Kiste eingesperrt oder in ein Wasserfass gesteckt wurden, dass ihr Peiniger brennende Zigarren auf ihrem Körper ausgedrückt habe, sie in der Sakristei mit dem Gesicht in einen Kothaufen gedrückt habe, von sexuellem Missbrauch ganz zu schweigen.

Bischof Meier zollt Opfern Respekt

Er habe in einen tiefen Abgrund geschaut, sagte Bischof Meier dem BR. Den beiden Betroffenen sei er dafür dankbar: "Sie haben mir dabei geholfen, dass ich nicht nur Akten zur Kenntnis nehme, Berichte lese, sondern dass sie mit ihrer eigenen Persönlichkeit dafür eingestanden sind". Das sei ein starkes Zeichen: "Ich bin ja auch Bischof und damit öffentliche Person der Institution, die diese auch unerhörten Dinge mit verbrochen hat, (...) und vor diesem Hintergrund alle Achtung, Respekt."

Entschuldigung "als Sprecher der Kirche"

Zwei Dinge hätten sich durch das Gespräch wie ein roter Faden gezogen, sagt Meier. Zum einen die zentrale Frage gleich zu Beginn: "Glauben Sie uns, Herr Bischof", sei er gefragt worden. Und das andere sei Prävention. "Wir müssen als Kirche alles tun, um in unserem System möglichst präventiv zu agieren oder prophylaktisch zu agieren." Man habe Maßnahmen ergriffen und es vergehe keine Bischofskonferenz, "auf der wir nicht immer wieder nachjustieren". Erlittenes Leid könne auch nicht allein mit Geld oder juristischer Aufarbeitung wieder gut gemacht werden. Dafür brauche es menschliche Beziehungen und Vertrauen. Zum Thema Entschuldigung bei den Missbrauchsopfern sagte Meier: "Ich kann nicht die ganze Kirche entschuldigen oder entschulden, weil Sünde, Verbrechen auch persönliche Verantwortung miteinschließt. Aber ich kann dies als Sprecher der Kirche tun."

Zum Artikel: Bischof trifft Missbrauchsopfer vor laufender Kamera

Meier betont moralischen Anspruch der katholischen Kirche

Verharmlosungsstrategien lehne er kategorisch ab, betonte Bischof Bertram Meier: "Wer sich in den Dienst der Kirche stellt, erzieherisch seelsorglich tätig ist oder gar, wer von einem Bischof die Hände aufgelegt bekommt, etwa bei der Priesterweihe, der steht auf einem ganz hohen moralischen Anspruch." Und dem müssen man dann auch nachkommen.

"Schulterschluss" bei Aufklärung von Missbrauchsfällen

Auf die Frage, ob dieses erste Gespräch eines Bischofs mit Missbrauchsopfern wegweisend für andere Bischöfe sein müsse, sagte Meier, er wisse von etlichen Mitbischöfen, dass sie sehr wohl den Kontakt suchen würden. Von Jesus stamme der Spruch "Die Wahrheit wird euch freimachen". Gerade beim Thema Missbrauch dürfe die Kirche nichts unter den Teppich kehren, so der Augsburger Bischof Meier.

Katholische Kirche "von einem dunklen Schatten umgeben"

Das Format des öffentlichen Gespräches sei "bewusst gewählt". Er habe sich auf quasi neutralem Boden mit den Missbrauchsopfern unterhalten wollen. Nicht am Schreibtisch im Bischofspalais, aber auch nicht vor Ort in Feldafing, das wäre, so Meier eine "Tatortbesichtigung gewesen und hätte keinem was gebracht". Er glaube, "dass wir alle uns des Ernstes dieses Themas bewusst sind". Die Kirche sei seit Jahren "von einem dunklen Schatten umgeben". Dabei zu helfen, dass es wieder heller drumherum werde, das sei das Ziel auch des Gespräches gewesen, betont Bischof Bertram Meier. "Wahrheit, Freiheit und Kommunikation sind im Themenfeld Missbrauch drei Töne, die hoffentlich immer mehr zum Dreiklang zusammen schwingen können", so der Augsburger Bischof abschließend im BR-Interview.