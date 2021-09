Bischöfliches Zentralarchiv wegen Schadstoffbelastung geräumt

Die Luft im Bischöflichen Zentralarchiv in Regensburg ist offenbar mit Schadstoffen belastet, daher musste das Archiv geräumt werden. Das bestätigte ein Sprecher des Bistums auf BR-Nachfrage. Zuerst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" darüber berichtet.

Schadstoffbelastung bei Planung zur Sanierung festgestellt

Das Zentralarchiv soll demnächst saniert werden. Bei der Bestandsaufnahme im September hätten Fachleute eine Schadstoffbelastung der Raumluft festgestellt. Vermutlich stammt die Luftbelastung von giftigen PCB-Stoffen. Polychlorierte Byphenyle (PCB) sind giftige, krebserregende synthetische Gemische, die ab den 1950er-Jahren zum Beispiel in der Elektrotechnik und als Weichmacher verwendet wurden und weit verbreitet waren.

Vermutlich PCB bei Bau des Zentralarchivs eingesetzt

Laut einem Sprecher ist es sehr wahrscheinlich, dass PCB-Stoffe beim Bau des Bischöflichen Zentralarchiv in den 1970er-Jahren eingesetzt wurden. Mögliche Quellen sind demnach Dämmstoffe, Fugen und Isolierungen von elektrischen Leitungen.

Neun Mitarbeitende verlegt

Ob die Belastung tatsächlich von einer PBC-Quelle stammt, ist laut dem Sprecher noch nicht ganz klar. Derzeit laufe die Diagnose, so der Bistumssprecher. Vorsichtshalber seien alle neun Mitarbeitenden des Zentralarchivs verlegt worden. Der Besucherverkehr ist weitgehend eingeschränkt. Ob durch die Luftbelastung bereits jemand zu Schaden gekommen ist, dazu konnte das Bistum zunächst keine Angaben machen. "Wir ziehen es in Betracht", so ein Sprecher, "wir überprüfen alles."

Auch ein Gebäudeabriss ist denkbar

Wann das Zentralarchiv wieder benutzbar ist, ist laut dem Sprecher nicht absehbar. Auch nicht, wie mit dem Gebäude verfahren wird. Auch ein Abriss des Bischöflichen Zentralarchivs wäre denkbar. Derzeit werde geprüft, ob der Komplex überhaupt sanierbar ist und welche Kosten dafür anfallen würden im Verhältnis zu einem Neubau.

Im Bischöflichen Zentralarchiv befinden sich unter anderem eine Bibliothek zur Stadtgeschichte und alte Kirchenbücher, die zum Beispiel für die Ahnenforschung eingesetzt werden.