Bischöfe zu Pfingsten: Mehr Zusammenhalt in Corona-Krise

Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, appelliert in seiner Pfingstpredigt an die gesellschaftliche Solidarität. Im Münchner Liebfrauendom beklagte Marx ein "Durcheinander von Meinungen und Positionen". Es entstehe der Eindruck, so Marx, "dass viele gar nicht mehr zuhören und verstehen wollen, sondern nur noch ihre Behauptungen und Positionen laut in die gesellschaftliche Debatte werfen". Aufgabe der Kirche sei es nicht, derlei Spaltungen zu vertiefen und Angst zu schüren, sondern Einigkeit zu stiften.

Bedford-Strohm: Corona-Demonstranten auch zuhören

Zu mehr Zusammenhalt in der Pandemie ruft auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, in seiner Pfingstbotschaft auf. In der Münchner Matthäuskirche beklagte der bayerische Landesbischof ein gesellschaftliches Klima zunehmender Gereiztheit. Mit Blick auf die Corona-Demonstrationen im Freistaat rief Bedford-Strohm zu einem differenzierten Wahrnehmen aller Positionen auf, "in der ganzen Unterschiedlichkeit zwischen gut begründetem kritischen Einspruch und verschwörungstheoretischer Verwirrtheit".

Auch Kirchen nicht immun gegen abseitige Meinungen

Dass auch die Kirchen nicht immun sind gegen grassierende Verschwörungstheorien über die Corona-Pandemie, hatte ein Anfang Mai veröffentlichter Text gezeigt. Mehrere konservative katholische Geistliche, darunter auch der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation, der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller, hatten darin die Corona-Maßnahmen in Frage gestellt und offen über eine angebliche Weltverschwörung spekuliert, die die Menschen entmündigen wolle. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte sich von dem Schreiben distanziert.

Papst Franziskus: Prinzip der Einigkeit ist der Heilige Geist

Das Pfingstfest, das allgemein auch als Geburtstag der Kirche gilt, erinnert an die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu, wie sie in der biblischen Apostelgeschichte geschildert wird. Die Jünger fangen daraufhin an zu predigen und werden von Menschen verschiedenster Sprachen verstanden. In Rom nutzte heute Papst Franziskus den Anlass für eine Ermahnung der Christen in aller Welt zu Einigkeit und Verständigung. "Unser Prinzip der Einigkeit ist der Heiligen Geist", so das Oberhaupt der Katholiken bei der Pfingstmesse im Petersdom, der aus Gründen des Infektionsschutzes nahezu leer bleiben musste.