Bischbrunn: Autofahrer rammt Reisebus und flüchtet

Ein 49-jähriger Autofahrer wollte am Sonntag auf der A3 bei Bischbrunn im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit kurz vor der Haseltalbrücke eine zivile Polizeistreife überholen. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte frontal in das Heck eines mit 26 Personen besetzten belgischen Reisebusses. Anschließend schrammte sein Wagen mit der Front an der Außenleitplanke entlang, bevor er nach 20 Metern frontal gegen die Leitplanke knallte. Der Tacho blieb den Angaben zufolge bei 160 Stundenkilometern stehen.

Unfallfahrer flüchtet zu Fuß auf der Autobahn

Die Zivilpolizisten zogen den bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug. Als er zu Bewusstsein kam, sprang er auf und rannte davon. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde er einen Kilometer entfernt auf der Autobahn gefunden. Während der Erstversorgung verlor er immer wieder das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen in eine Aschaffenburger Klinik.

Führerschein sichergestellt

Die Beamten hatten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Keine Verletzten im Reisebus

Die Insassen des Reisebusses blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 30.000 Euro.