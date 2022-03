"Bis zum letzten Tropfen": Weikersheim als Spielfilm-Kulisse

Sengende Hitze auf dem Marktplatz von Weikersheim. Der Schauspieler Michael Roll marschiert mit einer ganzen Schafherde zum Brunnen auf den Marktplatz, übergießt sich mit dem Inhalt eines Benzinkanisters und zückt sein Feuerzeug. Dramatische Szenen für den Film "Bis zum letzten Tropfen", der den Auftakt bildet zum ARD-Event #unser Wasser. Sendetermin 16. März, 20.15 Uhr.

Hochkarätig besetzter Spielfilm

In dem mit Ulrich Tukur, Sebastian Bezzel, Michaela May und Michael Roll hochkarätig besetzten Drama des preisgekrönten Regisseurs Daniel Harrich (u.a. "Der blinde Fleck – Das Oktoberfestattentat") hofft der Bürgermeister einer strukturschwachen Gemeinde durch die Vergabe von Wasserentnahmerechten an eine weltweit agierende Firma auf eine zuverlässige Einnahmequelle und neue Arbeitsplätze. Das führt am Ende zu dramatischen Konflikten quer durch die Bevölkerung und zur Erkenntnis, dass man niemandem vertrauen kann und Wasser ein kostbares Gut ist.

Ausnahmezustand in Weikersheim

Das Leben in Weikersheim war während der Dreharbeiten im vergangenen Sommer auf den Kopf gestellt. Der Marktplatz wie leergefegt, die Orts- und Hinweisschilder allesamt mit Lauterbronn überklebt – so heißt der fiktive Ort, in dem die Handlung spielt. Und selbst der Bürgermeister von Weikersheim musste sein Büro räumen und für die Zeit der Dreharbeiten in einen Nebenraum umziehen. Sebastian Bezzel, der Filmbürgermeister residierte derweil in seinem komplett umgestalteten Büro. Die Film-Möbel würden gut in das Schloss von Weikersheim passen, kommentierte das eigentliche Stadtoberhaupt die Kulisse, er selbst bevorzuge es eher moderner. Und über Film-Bürgermeister Sebastian Bezzel sagte er lachend: "wenn ich den so beobachte, der ist ein unglaublich sympathischer Mensch, und dem gönne ich diese Räumlichkeiten auch für den Moment, bin aber auch froh wenn er vom Sessel wieder aufsteht."

Dramatischer Kampf um´s Wasser

Die Geschichte über den Kampf um das Grundwasser in Lauterbronn ist hoch spannend und sehr emotional. Ein Lämmchen wird von einem Baufahrzeug überrollt, die eigenen Tochter stellt sich öffentlich gegen den Bürgermeister, der Schafbauer übergießt sich mit Benzin und brennt lichterloh, bevor er im letzten Moment durch einen beherzten Stoß des Bürgermeisters in den Brunnen fällt. Eine Stunt-Szene, bei der der Filmcrew die Anspannung deutlich anzumerken ist. Schauspieler Michael Roll gibt ehrlich zu, dass er bei Stunts nicht so gerne zuschaut: "weil da hält jemand für Dich den Kopf hin – ist nicht so schön. Aber die haben das perfekt gemacht, hat alles gut funktioniert" Regisseur Daniel Harrich kommentiert ganz trocken: "unser Thema ist heiß und wenn wir die Zuschauer begeistern können durch Leidenschaft, durch Action, durch Emotionen, die in diesem Film auch eine große Rolle spielen, dann tun wir das, und zwar mit großer Freude und Schafen."

Fiktion nicht schlimmer als die Realität

Daniel Harrich will wachrütteln mit seinem Film, zum Umdenken anregen, wie das ganze ARD-Event #unser Wasser. Er hat ausführlich recherchiert, über ein Jahr eine Bürgerinitiative in Lüneburg begleitet, die genau diesen Kampf gegen einen Mineralwasserkonzern geführt hat. Erst während der Dreharbeiten zum Film wurden die dortigen Pläne auf Eis gelegt. Bei all der Dramatik, die der Film zeigt, legt Daniel Harrich großen Wert darauf, dass nichts übertrieben ist: "alles, was Sie hier im Film in Lauterbronn sehen, hat so oder so ähnlich in der Realität stattgefunden oder sogar noch extremer."

ARD-Event #unser Wasser

Trinkwasser geht uns alle an und so will die ARD mit #unserWasser digital und linear, im Radio, Fernsehen, via Podcast und Social Media über dieses Thema umfassend informieren, so die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger, mit spannenden Beteiligungsmöglichkeiten. So sollen möglichst viele Informationen im Land darüber gesammelt werden, wo in Deutschland Gewässer austrocknen. Bürgerinnen und Bürger können Ihre Beobachtungen und Fotos hochladen und so gemeinsam an der Entstehung einer Deutschlandkarte betroffener Regionen arbeiten. Ihre Beiträge werden von der Universität Koblenz-Landau wissenschaftlich ausgewertet. Sie geben wichtige Impulse zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit, die von zwei ARD-Rechercheprojekten flankiert werden, die sich mit Wassermangel in Wäldern und bei Straßenbäumen befassen. Dazu hat die ARD ein Forschungsprojekt angestoßen. Weiterhin werden alle eingeladen, sich an Mitmachaktionen wie der "Wasserampel" zu beteiligen, mehr über ihren persönlichen Wasserverbrauch zu erfahren.