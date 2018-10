vor 8 Minuten

Bis zu hunderttausend Fische in der Isar verendet

In der Isar sind bis zu hunderttausend Fische verendet. Für die Isarfischer ein Skandal. Sie sehen die Münchner Stadtwerke in der Verantwortung. Bei Reparaturarbeiten am Isarwerkkanal sollen diese das Wasser aus der Isar zu schnell abgepumpt haben.