23.07.2019, 14:22 Uhr

Bis zu 70 Rinder in Kemnath verbrannt

Auf einem Bauernhof in der Nähe von Kemnath (Lkr. Tirschenreuth) sind bis zu 70 Rinder verbrannt. Der Stall des Anwesens stand vollständig in Flammen, so die Polizei. Eine Person kam mit einem Schock ins Krankenhaus.