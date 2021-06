Bis zu 400 Feiernde um Passauer Uni sorgen für Polizeieinsatz

Bis zu 400 Feiernde haben in der Nacht auf Samstag in der Innstraße in Passau für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, wurden gegen 1 Uhr die Beamten verständigt, weil Hunderte Menschen die sogenannte Uniwiese und die nähere Umgebung zur Feiermeile gemacht haben.

Feiernde lenken nach Belehrung ein

Zahlreiche mobile Lautsprecheranlagen beschallten den gesamten Bereich. Erst nach einer Durchsage durch die Einsatzkräfte konnte die Lage einigermaßen beruhigt werden. Mit einigen Gruppen suchte die Polizei das Gespräch und bat darum, ruhig zu sein.

Während des Einsatzes setzten sich mehrere Personen auf die Innstraße und feierten dort weiter. Erst nach einer Belehrung und dem Hinweis, dass es sich hierbei unter anderem um eine Zufahrtsstraße zum Klinikum Passau handelt, machten die Feiernden die Straße frei. Eine Eskalation konnte durch die Beamten verhindert werden.

Bauhof musste Partybereich säubern

Der gesamte Bereich sei durch die bis zu 400 Feierwütigen erheblich vermüllt worden, unter anderem durch zerbrochene Glasflaschen, so der Sprecher. Der Bauhof musste noch in der Nacht anrücken und den gesamten Bereich säubern und reinigen. Bei den "Rädelsführern" wurden die Personalien festgestellt. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ruhestörung.