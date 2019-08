Bis zu 30 Grad möglich: Sommer-Comeback am Wochenende

Noch hängt ein kleines Tief über dem Süden Bayerns und versperrt mit dichten Wolken den Blick zur Sonne. Doch ab morgen werden sich die Wolken auflösen und dann gibt es heißes Spätsommerwetter für alle Bayern.

Süden Bayerns heute noch wolkenverhangen

Heute liegen die Höchsttemperaturen in Bayern zwischen 22 bis 26 Grad. Am Nachmittag setzt sich vielerorts die Sonne durch. Nur in Alpennähe ist es noch wechselnd bewölkt, es bleibt aber weitgehend trocken. Nachts sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte um 12 Grad.

Sonne pur am Wochenende

Ab Freitag gibt der Spätsommer nochmal richtig Gas und beschert uns auch über das Wochenende hinaus traumhafte Temperaturen und viele Sonnenscheinstunden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad. In Unterfanken könnte sogar die 30-Grad-Grenze geknackt werden. Lediglich in den Alpen oder im Bayerischen Wald sind am Sonntag ganz vereinzelt Gewitterschauer möglich.

Ideales Badewetter in Bayern

Die Meteorologen gehen davon aus, dass das Hoch "Corina" bis nächste Woche Mittwoch in Bayern bleibt. Somit bieten die bayerischen Sommerferien auch für Daheimgebliebene in den nächsten Tagen ideales Wetter für Badespaß und Ausflüge.