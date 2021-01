Bis zu 200.000 Euro: Bamberger sollen für Straße zahlen

Der Finanzsenat hat einen Vorschlag der Stadt zur Erhebung von Ersterschließungsgebühren mehrheitlich abgelehnt. Anwohner der St.-Getreu-Straße in Bamberg sollten den Plänen der Stadt zufolge bis zu 200.000 Euro pro Eigentümer bezahlen. Folgt der Stadtrat am Abend der ablehnenden Haltung des Senats, muss die Regierung von Oberfranken den Streit klären. Einen vergleichbaren Fall gibt es derzeit in Amberg.

Anwohner wollen gegen Stadt Bamberg klagen

Die Stadt Bamberg will die Anwohner an den Kosten für die Sanierung der St.-Getreu-Straße beteiligen. Insgesamt sollen rund zwei Millionen Euro umgelegt werden. Die Stadtverwaltung findet, dass die Gebühren erhoben werden müssen.

Die Anwohner hingegen sind der Meinung, dass die Straße bereits vor Jahrzehnten erschlossen wurde, als sie noch eher einer Landstraße, denn einer Straße durch ein Wohngebiet glich. Entsprechend seien die Ersterschließungsgebühren auch von den damaligen Grundstückseigentümern bereits gezahlt worden.

Ausbau statt Erschließung in der St.-Getreu-Straße

Ihrer Meinung nach handle es sich bei den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Straßenbauarbeiten vor ihren Haustüren vielmehr um einen Ausbau, für den sie seit einer Gesetzesänderung 2018 nicht mehr zur Kasse gebeten werden können. Sollte die Stadt die Gebühren dennoch erheben, wollen die Anwohner klagen, so der Sprecher der Bürgerinitiative Bernhard Schmidt.

Bis zu 200.000 Euro Erschließungskosten pro Anwohner

Je nach der Größe des Grundstückes würden auf die Anwohner Kosten zwischen 20.000 und 200.000 Euro zukommen, so Schmidt weiter. Hintergrund für die Gebührenerhebung ist eine Gesetzesänderung des Landtags zum Kommunalabgabengesetz 2016. Noch bis 1. April dürfen Kommunen demnach von Anwohnern Gebühren für Straßenerschließungen verlangen, die länger als 25 Jahre zurück liegen.