Bis zu 100.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Döllnitz

Ein Scheunenbrand in Döllnitz bei Pressath hat in der Nacht etwa 140 Einsatzkräfte gefordert. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, war das Feuer in der Scheune kurz nach Mitternacht bemerkt worden.

Feuerwehr musste stundenlang löschen

Als die Feuerwehren eintrafen stellte sich heraus, dass die Flammen vom Erdgeschoss auf den Dachstuhl übergegriffen hatten. Die Löscharbeiten dauerten etwa vier Stunden, sind inzwischen aber beendet, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Hoher Schaden

Die Brandursache ist noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zwischen 50.000 und 100.000 Euro. In der Scheune, die an mehrere Personen vermietet ist, befanden sich unter anderem mehrere Elektrogeräte, ein Anhänger und ein Motorrad. Die Polizei ermittelt.