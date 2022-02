Bis die Stalltür schließt: Druck auf Landwirte wächst

Ludwig Gruber könnte mit seinen 74 Jahren längst in Rente sein. Ist er aber nicht, denn er ist Landwirt. Von seiner Situation berichtet Ludwig Gruber am Telefon. Nach Berichten zu psychischen Problemen von Landwirten hat er sich an den Bayerischen Rundfunk gewandt. Das, was der 74-Jährige Niederbayer schildert, deckt sich mit den Empfindungen etlicher seiner Berufskollegen aus dem Freistaat: Landwirte sehen sich unter Druck gesetzt, durch immer strengere Vorschriften und Gesetze einerseits und durch gesellschaftliche Erwartungen andererseits. Es gebe "so manche Stunde in der Nacht", in der er deshalb nicht mehr schlafen könne, berichtet Ludwig Gruber.

Kaum Urlaub, kaum Angestellte in der Landwirtschaft

Bis heute sind die meisten Höfe in Bayern Familienbetriebe. Die Arbeit verteilt sich auf mehrere Generationen. Die wenigsten Betriebe können sich dauerhaft Angestellte leisten. So ist das auch bei Ludwig Gruber: Zwar führt den Hof der Familie längst sein Sohn. Die Eltern packen aber weiter mit an. Das ist der Normalzustand in vielen Betrieben.

Einer Studie des Bauernverbandes unter Bäuerinnen in Bayern zufolge, empfindet die Hälfte der 2019 Befragten die Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft als zu hoch, teils viel zu hoch. Nur 28 Prozent der befragten Bäuerinnen nehmen sich unter dem Jahr Urlaub. Hinweise auf eine hohe Stressbelastung von Landwirten liefern auch Zahlen Landwirtschaftlichen Sozialversicherung: Demnach leiden seit Jahren immer mehr Landwirte unter psychischen Erkrankungen. Diese sind demnach mittlerweile die zweithäufigste Ursache für Erwerbsminderung bei Landwirten.

Landwirte bei Krankheit oder Unfall überfordert

Fällt eine Person aus der Familie aus – etwa wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls – kann das für landwirtschaftliche Betriebe schwerwiegende Folgen haben. Das berichten mehrere Branchenkenner unabhängig voneinander.

Iris Fuchs, die als Amtstierärztin Einblick in dutzende Betriebe in Franken hat, sieht sich immer wieder mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert:

Wenn jemand aus dem Familiengefüge ausbricht, ist es oft so, dass die Eltern mitarbeiten. Die aber sind dann so abgearbeitet, dass sie selbst nicht mehr können. Dann steht der junge Landwirt mit vielen Tieren da und es fehlt eine Arbeitskraft. Da versucht man nur noch Löcher zu stopfen, um den gesellschaftlichen, politischen Anforderungen, aber auch den Initiativen des Einzelhandels gerecht zu werden.

Tierschutzskandal nach Überforderung

In Einzelfällen waren Schicksalsschläge in Bauernfamilien auch der Auslöser für größere Tierschutzskandale. Besondere Aufmerksamkeit erlangte der Fall eines Betriebs aus dem Oberallgäu. Tierärzte hatten dort bei einer Routinekontrolle rund 100 kranke Rinder entdeckt. Die Tiere waren nicht richtig versorgt worden, ihnen fehlte frisches Wasser. Etliche waren gezeichnet von Entzündungen und Geschwüren. Im Zuge des Gerichtsverfahrens gegen die Bauernfamilie wurde vor wenigen Wochen deutlich, dass ein Verkehrsunfall des Sohnes zu dieser Situation geführt hatte. Er lag längere Zeit im Koma und konnte nicht mehr mithelfen.

Verband: Bauern belastet

Der Bayerische Bauernverband weiß um die Situation auf vielen Höfen und kennt die Sorgen seiner Mitglieder. Er vertritt fast 90 Prozent der bayerischen Bauern. Nach offiziellen Zahlen gibt es noch knapp 85.000 landwirtschaftliche Betriebe im Freistaat. Die Zahl ist rückläufig: Vor zehn Jahren waren es noch gut 15.000 mehr. Diese Konzentration sowie strenge Vorgaben und eine miserable Preissituation lasteten auf den bayerischen Bauern, sagt Anneliese Göller. Sie ist Landesbäuerin und steht damit gemeinsam mit dem Präsidenten an der Spitze des Verbandes.

Hilfsangebote laufen ins Leere

Nach den Angaben von Anneliese Göller reagiert der Verband auf die Situation etlicher Bauern. Hilfsangebote wie Burn-Out-Seminare, eine eigene Telefon-Hotline oder kurzfristig einsetzbare Betriebshelfer sollen Mitgliedern zu Gute kommen. Doch nachgefragt werden diese Angebote kaum, sagt die Landesbäuerin: Sie würde sich einen größeren Zuspruch wünschen. Bauern müssten sich frühzeitig Hilfe suchen. Wenn man betroffen ist, sei es oft zu spät.