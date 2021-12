Bis die Polizei kommt: Pater aus Nürnberg rettet Lebensmittel

Beitrag zum Klima- und Artenschutz

Pater Alt will In einem möglichen Prozess will ein Zeichen setzen, gegen die Überproduktion von Lebensmitteln und deren Vernichtung. In Deutschland landen jährlich entlang der Produktions- und Verbrauchskette geschätzt bis zu zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll, rechnet Alt vor. "Gleichzeitig hungern weltweit fast 800 Millionen Menschen." Energie, Wasser und anderen Rohstoffen würden verschwendet, um Lebensmittel zu produzieren, die dann im Müll landen. "Das heizt den Klimawandel weiter an, trägt zum Artensterben bei und zerstört unsere natürlichen Ressourcen."

Forderung nach Lebensmittel-Rettungsgesetz

Alt und die Aktivisten haben aber noch ein weiteres Ziel. Sie appellieren an die neue Bundesregierung, ein Lebensmittel-Rettungsgesetz zu verabschieden. In Frankreich gibt es das beispielsweise bereits. Dort dürfen Supermärkte ab einer bestimmten Größe keine Produkte mehr vernichten oder wegwerfen, wenn deren Mindesthaltbarkeit bald abläuft. Diese Lebensmittel müssen an Tafeln oder ähnliche Organisationen abgegeben werden. "Auf Seite 45 des Koalitionsvertrags steht eine entsprechende Absichtserklärung", sagt Alt. Diese müsse nun schnellstens umgesetzt werden.

Aktion geht nach Polizeieinsatz weiter

Wie die Polizei die Aktion bewertet, ist am Abend offen. Die Streife zieht ab. Die Aktivisten dürfen ihre geretteten Lebensmittel weiter verteilen. Allerdings nicht vor der Filiale des Discounters in der Inneren Laufer Gasse. Denn dort ist der Gehsteig zu schmal. Hundert Meter weiter verteilen die Lebensmittel-Retter die containerten Produkte, bis ihre drei großen Einkaufswagen leer sind.