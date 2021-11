Bis die Polizei kommt: Aggressionen am Impfzentrum Schweinfurt

Am Impfzentrum in Schweinfurt wird es von nun an eine stärkere Polizeipräsenz geben. Hintergrund sind die zunehmenden Aggressionen und Beleidigungen, die es dort in den letzten Tagen gegenüber dem Impfpersonal gegeben haben soll. Wie Stadt und Landkreis Schweinfurt bekanntgaben, sei es in einem Fall so weit gekommen, dass das Impfpersonal körperlich angegangen worden sei. Die Stadtverwaltung und das Landratsamt sehen sich deshalb gezwungen, die Polizei um Unterstützung zu bitten.

Zum Artikel Unterfrankens Gesundheitsämter wollen Impfkapazitäten aufstocken

Oberbürgermeister und Landrat: Die Toleranzgrenze ist überschritten

Polizeibeamte überwachen nun verstärkt die Impfangebote am Schweinfurter Volksfestplatz. "Diese Situation ist untragbar, Beleidigungen und die Androhung von körperlicher Gewalt gegenüber den Impfteams sind völlig inakzeptabel", erklärten der Schweinfurter Landrat Florian Töpper und der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé. Man könne zwar Enttäuschung und Verärgerung ob der langen Wartezeiten oder einer Zurückweisung verstehen, ihnen sei aber auch klar: "Wer in der aktuellen Situation dem Impfpersonal durch Drohungen oder Beleidigungen zusetzt, überschreitet die Toleranzgrenze."

Alle wichtigen Corona-News des Tages finden Sie bei hier im Corona-Ticker-Unterfranken

Schweinfurter Impfzentrum wird förmlich überrannt

Ähnlich wie das Impfzentrum Kitzingen, sei das Impfzentrum Schweinfurt trotz erweiterter Kapazitäten in den zurückliegenden Tagen förmlich überrannt worden. Aktuell würden die Impfangebote in der gesamten Region und darüber hinaus der Nachfrage nach Impfungen nicht gerecht, heißt es von Stadt und Landkreis Schweinfurt. Vier Teams hätten bis zum letzten Wochenende rund 400 Menschen impfen können. Seit dem 15. November sei ein fünftes Team im Einsatz, ab dem 22. November soll ein sechstes die Arbeit aufnehmen. Darüber hinaus seien bereits weitere Kapazitätserhöhungen geplant, heißt es.