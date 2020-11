vor 13 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Bis 2050: Alle Fürther WBG-Wohnungen sollen klimaneutral werden

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (WBG) in Fürth will bis spätestens 2050 alle Wohnungen klimaneutral sanieren. Fürth will so einen Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen leisten. Die Mieten sollen dabei nicht steigen.