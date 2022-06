Bis 2030 kommt das Logistikzentrum der Polizei nach Hof

Das Logistikzentrum Polizei Bayern (LZPB) in Hof soll spätestens im Jahr 2030 vollständig in Betrieb genommen werden. Erste Mitarbeiter sollen jedoch bereits 2023 ihren Dienst aufnehmen. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Schriftliche Anfrage des Forchheimer Landtagsabgeordneten, Sebastian Körber (FDP), hervor.

Beschaffungszentrum der Polizei in Hof soll 2030 eröffnen

Demnach können einige wenige Mitarbeiter ihre Arbeit bereits im nächsten Jahr aufnehmen. Und zwar jene, die zur Ausübung ihrer Tätigkeit nicht auf ein Lager am Standort angewiesen sind. Das Innenministerium spricht von zunächst 15 Mitarbeitenden. Sie sollen nach aktuellen Planungen ab dem ersten Quartal 2023 in einem bis dahin angemieteten Büro im Raum Hof arbeiten und sich von dort aus um sogenannte Beschaffungsaufgaben der Bayerischen Polizei kümmern. Konkret geht es um die Ausstattung der Beamten mit Dienst- und Sonderbekleidung. Insgesamt sollen in dem Zentrum eines Tages rund 200 Arbeitsplätze entstehen.

Zeitgleich sollen die Erhebungen und Planungen für den Endausbau des neuen Logistikzentrums weiterlaufen. Was den Neubau des Logistikzentrums der bayerischen Polizei anbelangt, sei zeitnah mit der Genehmigung der Projektskizze zu rechnen. Dann könne der Auftrag zum Bau erteilt werden.

Logistikzentrum der Polizei wird "von innen nach außen" geplant

Wo genau in Hof das Logistikzentrum der Polizei gebaut wird, steht noch nicht fest. Nach Angaben des Innenministeriums müssten vor einer Entscheidung noch die konkreten Aufgabenbereiche und die damit verbundenen Anforderungen an Lage, Abläufe und Personal geklärt werden. Das Ministerium habe dazu einen externen Logistikexperten beauftragt, der mit Beginn des Jahres seine Arbeit aufgenommen habe. Insgesamt könnte der Neubau einen zweistelligen Millionen betrag kosten, heißt es aus dem Ministerium.

"Der Austausch mit Erfahrungsträgern hat gezeigt, dass ein Logistikzentrum ,von innen nach außen' geplant werden muss, also zunächst unter anderem die Abläufe und Strukturen, insbesondere im Versandbereich, geplant werden müssen, bevor die ,Gebäudehülle' beschrieben oder geplant werden kann." Aus einem Schreiben der Staatsregierung

Im Januar 2020 hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das neue zentrale Beschaffungsamt in Hof angekündigt. Der Bau ist Teil der sogenannten "Heimatstrategie" der Regierung. Bis 2023 sollen dabei Behörden aus den Ballungsräumen auf das Land verlegt werden.