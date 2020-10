BirdWatch: Naturschützer rufen zum Beobachten des Vogelzugs auf

Am Wochenende lohnt sich ein Blick in den Himmel über Bayern. Der Vogelzug befindet sich auf seinem Höhepunkt und mehr als 50 Millionen Vögel verlassen ihre Brutstätten in Deutschland, um sich auf den Weg in den Süden zu begeben. Eine weitaus größere Zahl wird Bayern überqueren. Manche der Zugvögel werden hier eine Rast einlegen, andere sogar bei uns überwintern.

BirdWatch soll Veränderungen im Zugverhalten der Vögel aufzeigen

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) ruft gemeinsam mit dem Naturschutzbund (NABU) dazu auf, das faszinierende Schauspiel zu beobachten. Das hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. An der sogenannten European BirdWatch nehmen in diesem Jahr weltweit 28 Länder teil. Ziel dieser Aktion von BirdLife International ist das Erkennen von Veränderungen im Zugverhalten unserer Zugvögel. Im Jahr 2013 konnten die Vogelbeobachter in Deutschland mehr als 40.000 Vögel von 126 verschiedenen Arten erkennen.

Aktion: Vogelbeobachtungen online melden

Häufige Zugvögel sind Graugans, Buchfink oder Kranich. Wer Glück hat, entdeckt seltenere Arten wie Turteltaube, Schwarzstorch oder Pirol. Am kommenden BirdWatch-Wochenende bieten zahlreiche Kreisgruppen des LBV in Bayern Exkursionen an. Die Teilnehmer lernen von Experten, wann sich welche Vögel auf den Zug machen oder wie man die ziehenden Vögel identifizieren kann. Auch jeder einzelne Vogelbeobachter kann seine Sichtungen im Internet auf der Seite www.ornitho.de melden und so die Aktion unterstützen.

Jedes Jahr werden 25 Millionen Singvögel illegal getötet

Für viele Vogelarten bergen Zug und Überwinterung in südlichen Gefilden allerdings große Risiken. Viele erreichen ihr Winterquartier gar nicht. Laut LBV werden im Mittelmeerraum jedes Jahr 25 Millionen Singvögel illegal getötet. BirdLife International und seine Partner-Verbände wie der LBV setzen sich vehement für den Schutz der Zugvögel ein.