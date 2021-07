Bioweine aus Franken räumen mehrere Goldmedaillen ab

Beim Internationalen Bioweinpreis räumte der Bund Fränkischer Ökowinzer und Weingüter (FÖW) zahlreiche Medaillen ab. Die Jury vergab für die Weine aus Franken 20-mal Silber, elfmal Gold und einmal "Großes Gold". Letzteres ging an das Weingut Hench aus Bürgstadt für einen 2017er Spätburgunder Centgrafenberg Bürgstadt. Der edle Tropfen erhielt 97 Punkte, und damit die höchste Punktzahl für einen Rotwein.

Prämierte Weine von der Fränkischen Saale bis zum Untermain

Auch zwei weitere Bioweine der Familie Hench wurden mit Gold ausgezeichnet, ebenso wie Rotweine der Weingüter Lange – Schloss Saaleck – in Hammelburg und Bausewein in Iphofen. Familie Lange erhielt auch für ihren Bio-Weißwein Gold, ebenso wie die Weingüter Edgar Wallrapp in Theilheim und Anja Stritzinger in Klingenberg. In der Kategorie Schaumwein holte das Hammelburger Weingut Lange dann noch eine weitere Goldmedaille für seinen eingereichten Rosé Sekt.

Nächster Bioweinpreis wird im Herbst vergeben

Die Frühjahrsverkostung des Internationalen Bioweinpreises hatte vom 7. bis 10. Mai stattgefunden. Mehr als 800 Bioweine aus 21 Ländern wurden von 28 Jury-Mitgliedern verkostet – wegen der Corona-Pandemie in einem virtuellen Verkostungsraum. Der Preis wird zweimal jährlich vergeben. Im Herbst beginnt die nächste Runde.