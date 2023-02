Biosphärenreservat Spessart wäre Gewinn für Mensch und Natur

Der BUND Naturschutz in Bayern (BN) weist erneut darauf hin, dass ein Biosphärenreservat Spessart ein Gewinn für Mensch und Natur wäre. Aktuell laufe die Machbarkeitsstudie, die von den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart und der Stadt Aschaffenburg in Auftrag gegeben wurden. Bis Jahresende sollen Ergebnisse vorliegen, heißt es in der BN-Mitteilung.

BN bietet Hilfe an

Der BN unterstützt ein Biosphärenreservat im Spessart. "Es würde sich positiv auf die gesamte Region auswirken und Mensch und Natur gleichermaßen stärken. Mit einem Biosphärenreservat Spessart können ökologische, ökonomische und soziale Interessen unter einem gemeinsamen Leitbild einer naturschutzorientierten und nachhaltigen Regionalentwicklung gebündelt werden", ist sich der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner sicher und bietet weitere Unterstützung an: "Unsere ehrenamtlich Aktiven sind sehr gerne bereit, sich in die notwendigen Prozesse, die zu einem Biosphärenreservat führen, mit all ihren Fachkenntnissen und ihrem Engagement einzubringen."

"Gewinn für die gesamte Region"

Der BUND Naturschutz in Bayern sieht in einem Biosphärenreservat einen Gewinn für die gesamte Region und positive Auswirkungen auf Umwelt, Tourismus und Handel. Die BN-Vorsitzenden der Kreisgruppen Main-Spessart, Miltenberg und Aschaffenburg - Erwin Scheiner, Steffen Scharrer und Dagmar Förster - erklären unisono: "Ein Biosphärenreservat würde Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Gewerbe und Naturschutz in Einklang bringen und eine wichtige Vorbildregion entwickeln, die weit über den Spessart hinauswirkt."

Nachhaltiger Tourismus und Handel

Zudem kann ein Biosphärenreservat dem immer wichtiger werdenden Klimaschutz und der Förderung einer Klima-Resilienz dienen – also den Wald und die gesamte Region weniger anfällig für die bevorstehenden Klimaveränderungen machen, heißt es in der Mitteilung. Somit können Artenvielfalt, regionale ökologische Landwirtschaft, nachhaltiger Tourismus, Handwerk und Handel gemeinsam profitieren und die Wertschöpfung verbleibe in der Region. Dies gelte es als Chance zu nutzen, so der BUND Naturschutz.

Nationalpark Spessart vor mehreren Jahren gescheitert

Vor etwa sechs Jahren war die Idee zu einem "Nationalpark Spessart" von großen Teilen der Bevölkerung und der Lokalpolitik abgelehnt worden, sie fürchteten damals auch um ihre Rechte am Holz aus den Wäldern – aber auch um Forschung und Bildung für nachhaltige Entwicklung, die gefördert werden soll.