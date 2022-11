Biosphärenreservat: Skepsis und Hoffnung im Spessart

"Biosphärenreservat ist kein Nationalpark"

Die Skepsis in der Region hat einen Hintergrund: Vor Jahren kam die Idee zu einem "Nationalpark Spessart" auf. Sie wurde von großen Teilen der Bevölkerung und der Lokalpolitik abgelehnt. Die Menschen fürchteten auch damals um ihre Rechte am Holz aus den Wäldern. "Ein Biosphärenreservat hat aber ein ganz anderes Konzept", erklärt Lisa Majewski, Geografin von der Uni Würzburg, die sich mit dem Thema eingehend befasst hat. Zwar stehe hier auch der Naturschutz auf der Agenda, aber auch der Schutz der von Menschenhand geschaffenen Kulturlandschaft. So steht es im Programm "Man and Biosphere" der Unesco. In einem Nationalpark darf der Mensch nicht in natürliche Abläufe eingreifen.

Biosphäre in drei Zonen unterteilt

Majewski erklärt, ein Biosphärenreservat sei auch ganz anders aufgeteilt als ein Nationalpark. Die Biosphäre ist in drei Zonen unterteilt: Kern-, Pflege-, und Entwicklungszone. Die Kernzone ist streng geschützt, zur Sicherung der biologischen Vielfalt, sie nimmt aber nur drei Prozent der Gesamtfläche ein und kann auf verschiedene Orte aufgeteilt werden. Die Pufferzone dient der Erhaltung und Pflege von Ökosystemen, die durch Nutzung entstanden oder beeinflusst sind. Pflege- und Kernzone zusammen müssen mindestens 20 Prozent der Gesamtfläche des Biosphärenreservats ausmachen. Die größte Fläche nimmt die Entwicklungszone ein. Hier sind grundsätzlich alle Wirtschafts- und Nutzungsformen erlaubt, durch die gezielte Förderung von Modellprojekten und Anreizen wird hier für den Umstieg auf nachhaltige Wirtschaftsweisen in der Breite der Gesellschaft und Wirtschaft geworben.