Biontech: Impfstoff in Oberfranken trotz Kühlproblemen sicher

Nach der Panne beim Impfstart gegen das Coronavirus gibt es am Morgen danach erste Hinweise, dass die Impfungen in den restlichen oberfränkischen Kommunen zeitnah stattfinden könnten. Der Impfstoff-Produzent Biontech habe die Dosen für unproblematisch erklärt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Biontech gibt Impfstoff in Oberfranken frei

Damit stehe dem Impfstart in Oberfranken nichts mehr im Wege, die Impfungen könnten beginnen, teilte die Regierung in Oberfranken Reuters in der Nacht mit. Biontech halte seinen Corona-Impfstoff nach Auswertung der Datenlage ungeachtet der gemeldeten Probleme mit der Kühlkette für sicher.

Am Abend hatten sich Landräte, Regierung und Gesundheitsministerium zu einer Krisenrunde zusammengefunden.

Kühlketten-Probleme verzögerten Impfstart gegen Corona

Probleme in der Kühlkette des Corona-Impfstoffs hatten den Impfstart in fast ganz Oberfranken verzögert. Demnach wurde in Oberfranken einzig in Bamberg wie geplant mit der Impfung gegen das Coronavirus begonnen. Insgesamt waren 1.000 Spritzen in den Impfstoffzentren Coburg, Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Bayreuth, Hof und Wunsiedel betroffen.