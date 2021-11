Biontech-Begrenzung: Regensburger Infektiologe hat Verständnis

Der Chef-Infektiologe des Regensburger Universitätsklinikums, Bernd Salzberger, hält die vom Bundesgesundheitsministerium geplante Rationierung des Biontech-Impfstoffs für Auffrischungsimpfungen bei Hausärzten und in Impfzentren im Allgemeinen für nachvollziehbar. Er erwartet eine baldige Zulassung des Biontech-Vakzins für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA). "Wir brauchen den Impfstoff dann einfach für diese Altersgruppen", so Salzberger. Deswegen müsse dieser Impfstoff jetzt "auf Halde" gelegt werden.

Salzberger: "Man muss über den Tellerrand hinausschauen"

Auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), der Gruppe der unter 30-Jährigen nur Biontech zu spritzen, macht nach Salzbergers Meinung eine Rationierung notwendig. Ebenso habe Deutschland Impfstoff-Lieferzusagen für das Ausland gegeben, die jetzt eingehalten werden müssten. Das sei sinnvoll, so Salzberger, da die Pandemie nicht nur Deutschland betreffe, sondern die ganze Welt. "Man muss über den Tellerrand hinausschauen", so der Infektiologe.

Verunsicherung gegenüber Moderna-Vakzin sei unbegründet

Eine mögliche Verunsicherung in der Bevölkerung im Hinblick auf den Impfstoff von Moderna sei laut Salzberger aufgrund der aktuellen Diskussion verständlich, aber unbegründet. Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe hätten eine gute Wirkung.

Deshalb fällt seine Antwort auf die Frage, welcher Impfstoff für die Booster-Impfung besonders geeignet ist, eindeutig aus: "Da nimmt man am besten das, was im Impfzentrum oder in der Arztpraxis vorhanden ist. In der Regel wird das natürlich für die Booster-Impfung auch ein mRNA-Impfstoff sein, egal mit welchem Impfstoff man vorher geimpft worden ist.“

Partielle Impfpflicht statt "moralischer Impfpflicht"

Bei der Reihenfolge der Booster-Impfungen hält Salzberger es für angebracht, zuerst die älteren Menschen zu impfen – vor allem auch in Seniorenheimen. Bei den Älteren lasse der Impfschutz einfach am schnellsten nach. Außerdem hätten jüngere Menschen ihre Impfung im Laufe des Jahres in der Regel später bekommen.

Eine Impfpflicht für Menschen in Gesundheitsberufen ist laut Salzberger sinnvoll, da nach seiner Ansicht eine "moralische Impflicht" bislang nicht das gewünscht Ergebnis brachte. Eine Impfflicht für die gesamte Bevölkerung bedürfe einer grundlegenden Diskussion und politischer Entscheidungen, sagt der Infektiologe.