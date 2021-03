Bionorica in Neumarkt: "Gut durch ein schwieriges Jahr gekommen"

Das Unternehmen Bionorica in Neumarkt in der Oberpfalz ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Dieses Resümee hat Vorstandschef Michael A. Popp bei der Bilanzpressekonferenz in Neumarkt gezogen.

Arzneimittelnachfrage für Atemwegsinfekte stark eingebrochen

Bionorica stellt pflanzliche Arzneimittel für Atemwegsinfekte, Harninfekte oder auch Gynäkologika her. Dazu zählen Präparate wie Sinupret, Bronchipret oder Imupret. Durch die Corona-Pandemie sei der Markt an Arzneimitteln für Atemwegsinfekte stark eingebrochen, hieß es weiter, die internationale Aufstellung des Unternehmens und die breite Produktpalette hätten aber den Umsatzeinbruch in Grenzen gehalten.

Insgesamt ist der Umsatz des Unternehmens 2020 im Vergleich zu 2019 gut 13 Prozent zurückgegangen, in Deutschland um 26 Prozent, im Ausland um rund sechs Prozent. In konkreten Summen lag der Umsatz 2020 bei gut 287 Millionen Euro - nach 332 Millionen Euro 2019.

Während Pandemie 75 Prozent weniger Arztbesuche

Der Vorstandsvorsitzende Michael A. Popp und Marketingchef Uwe Baumann zogen dennoch ein positives Fazit eines "schwierigen Geschäftsjahres". Ein Grund für die Entwicklung: Insgesamt seien in der Pandemie weniger Patienten zum Arzt gegangen, in Deutschland sogar teils bis zu 75 Prozent weniger Patienten, so die Bionorica-Verantwortlichen. Alle Präparate seien weniger konsumiert worden.

Die Hygieneregeln in der Pandemie hätten auch sämtliche Erkältungskrankheiten und eine Grippewelle abgehalten, deshalb sei in Deutschland und Österreich ein massiver Rückgang an Atemwegspräparaten zu verzeichnen. "In schlechten Wochen waren es sogar bis zu 80 Prozent weniger", so Michael A. Popp.

Weniger Einbußen in Osteuropa

In Osteuropa allerdings, wo nicht so strenge Hygieneregeln galten, sei der Umsatzrückgang nicht so stark ausgeprägt. Die internationalen Märkte hätten das Unternehmen "deutlich stabilisiert", so Uwe Baumann. Größter Markt bei Umsatz und Absatz sei Russland gewesen mit rund 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2020. Allerdings habe auch der starke Verfall der russischen und ukrainischen Währung im vergangenen Jahr deutlichen Einfluss auf die Bilanz. Wachstumschancen sieht die Unternehmensleitung derzeit in Ländern wie der Türkei, der Ukraine, dem Iran oder Kasachstan.

Wegen Kurzarbeit stabile Mitarbeiterzahl

Auf die Mitarbeiterzahl hat sich die Corona-Krise nicht ausgewirkt, diese sei weiterhin stabil, unter anderem aufgrund der Kurzarbeit, die Popp als gutes Instrument bezeichnete. In Kurzarbeit waren im vergangenen Jahr vor allem die Außendienstmitarbeiter, derzeit sind es aber auch Beschäftigte aus der Fertigung.

Weltweit arbeiten rund 1.800 Menschen für Bionorica, in Deutschland sind es 1.036. Im Jahr 2020 verkauft das Unternehmen nach eigenen Angaben 57 Millionen Packungen an Arzneimitteln weltweit. Dabei handelt es sich um pflanzliche Arzneimittel, die wissenschaftlich erforscht sind.