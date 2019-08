Biomüll richtig trennen - Info-Kampagne startet

Die Informationskampagne zur richtigen Trennung von Biomüll ist im Landratsamt in Weißenburg vorgestellt worden. Dabei geht es auch darum, weniger Mikroplastik in die Umwelt zu bringen.

Detektoren werden eingesetzt

Die Entsorgungsfahrzeuge, die den Bioabfall einsammeln, werden jetzt mit Detektoren ausgestattet, die den Müll auf falsche Stoffe in der Biotonne analysieren können. Außerdem wird an die Biotonnen ein Informationsanhänger zum Thema "Was in die Tonne darf und was nicht" angebracht. Sollte man weiterhin falschen Abfall in den Biotonnen finden, bekommen die jeweiligen Bürgerinnen und Bürger einen gelben und nötigenfalls einen roten Anhänger an ihre Biotonne.

Gelbe und Rote Karte

Die "Gelbe Karte" weist darauf hin, dass falscher Abfall in der Biotonne gefunden wurde. Die Tonne wird aber trotzdem noch ausgeleert. Bleibt das mit dem nicht-biogerechten Müll allerdings so, gibt es eine "Rote Karte". Dann wird die Biotonne nicht geleert. Die Besitzer haben in der Folge die Möglichkeit, ihre Tonne nachzusortieren oder gegebenenfalls als Restmüll zu entsorgen.

11.600 Tonnen Bioabfall im Landkreis

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gibt es rund 25.500 Biotonnen, aus denen jährlich etwa 11.600 Tonnen Bioabfall gesammelt werden. Somit produziert jeder Landkreisbewohner statistisch berechnet 123 Kilo Biogut im Jahr. Das sei "eine beachtliche Menge", so der Geschäftsführer des Humuswerks T+E in Bechhofen (Lkr. Ansbach), Manfred Schmidt. In diesem Bechhofener Humuswerk wird der Bioabfall aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen über einen Verrottungsprozess dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt.