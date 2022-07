Biomilch: Derzeit ein Draufzahlgeschäft für die Landwirte

Strom, Diesel, Futter - alles wird teurer. Aber der Erzeugerpreis für Biomilch steigt viel langsamer als der für konventionelle Milch. Frustrierend für Biobauern: Sie bräuchten von den Molkereien mindestens 15 Cent mehr pro Liter.

Landwirt: 70 Cent statt 55 wären fair

"Wir arbeiten momentan unter Mindestlohnniveau, für etwa zehn Euro pro Stunde", sagt Biolandwirt Johann Ellenrieder in Ustersbach im Landkreis Augsburg. Er hat sich für seinen Betrieb mit 50 Milchkühen eine Vollkostenrechnung erstellen lassen.

Ergebnis: Wenn alle Arbeitsstunden, die auf seinem Hof geleistet werden, mit 20 Euro pro Stunde entlohnt werden würden, bräuchte er 15 Cent mehr pro Liter Milch. Momentan bekommt er 55 Cent für den Liter. Auch der Bioland-Verband fordert in einer aktuellen Meldung einen Erzeugerpreis von 68 bis 73 Cent je Liter Biomilch.

Fast gleiche Preise für bio und konventionell

Bis vor einigen Monaten hat sich Öko im Kuhstall noch gelohnt. Denn der Erzeugerpreis, den die Molkereien an die Bauern auszahlen, ist in den letzten zehn Jahren langsam aber stetig gestiegen, auf zuletzt 56,3 Cent pro Liter.

Bei konventioneller Milch gab es demgegenüber ein viel stärkeres Auf und Ab, der Preis lag auch schon unter 30 Cent. Zuletzt aber ging er steil nach oben auf 51,6 Cent. Damit ist der Abstand zwischen Bio und konventionell so gering wie noch nie.

Ziel 30 Prozent Bio in Bayern utopisch?

Im Bayerischen Landwirtschaftsministerium sieht man diese Entwicklung mit großer Sorge. "Das wird dazu führen, dass Milchviehbetriebe ihre vielleicht schon viele Jahre geplante Umstellung von konventionell auf Bio nochmal überdenken", befürchtet Wolfgang Wintzer, Leiter des Referats für ökologischen Landbau.

Eigentlich sollen bis 2030 in Bayern 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. Dieses Ziel wurde von der Politik vor drei Jahren gesetzlich festgeschrieben. Derzeit sind es aber erst 13,8 Prozent.

Geringerer Absatz in Bioläden

Bio-Landwirt Johann Ellenrieder liefert seine Milch an die Landkäserei Herzog in Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm. Auch dort kämpft Firmenchef Walter Herzog mit den explodierenden Kosten: für Strom, Heizöl, Verpackungsmaterial und den Rohstoff Milch. Herzog zahlt den Landwirten inzwischen 55 Cent pro Liter, rund fünf Cent mehr als noch vor vier Monaten.

Die Preise für seine Käseprodukte, die in regionalen Einzelhandelsgeschäften und Bioläden verkauft werden, hat er deshalb um zehn Prozent erhöht. Mehr allerdings geht nicht, sagt er: "Wenn ich die Preise zu stark erhöhe, kauft niemand mehr meine Produkte."

Eine Analyse der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft AMI zeigt, dass der Absatz von Bioprodukten in Naturkostläden in den vergangenen Monaten stark zurückging, während er in den Discountern leicht anstieg.

Forderung: Bioprodukte niedriger besteuern

In den Augen von Käsereichef Herzog müssen die Produktionskosten für die Bio-Landwirte und Molkereien sinken. Er fordert deshalb Maßnahmen von der Politik: "Energiekosten runter, Besteuerung runter, Mehrwertsteuer aussetzen."

Auch Landwirt Ellenrieder ist der Meinung, dass der Staat für Biobauern mehr tun sollte. Vor allem was die Absatzmöglichkeiten anbelangt. In öffentlichen Kantinen zum Beispiel: In Kindergärten oder Schulen sollten mindestens 30 Prozent Gerichte mit Öko-Lebensmitteln angeboten werden, fordert Ellenrieder. Nur wenn der Absatz wächst, können auch mehr Landwirte ihren Betrieb auf ökologische Bewirtschaftung umstellen. In Krisenzeiten aber sparen viele Verbraucher bei Lebensmitteln und kaufen möglichst günstig. Ein Dilemma.