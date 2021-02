Biolandbau in Bayern nimmt zu – aber langsamer als in Vorjahren

Der Biolandbau in Bayern wächst weiter - derzeit jedoch nicht in der Größenordnung wie noch vor ein paar Jahren. Das teilte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) im Vorfeld der Nürnberger Messe "BioFach", der Weltleitmesse der Ökobranche, mit.

Anteil des ökologischen Landbaus binnen acht Jahren verdoppelt

Die nach Bio-Kriterien bewirtschaftete Fläche nahm demnach um rund 15.000 Hektar, auf gut 380.000 Hektar, zu. Das entspreche zwölf Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Freistaat. Damit hat sich der Anteil des ökologischen Landbaus in den vergangenen acht Jahren verdoppelt. Allerdings wuchs der Öko-Landbau im vergangenen Jahr langsamer, als in den Jahren zuvor - so kamen im Jahr 2019 noch 20.000 Hektar dazu.

Bio-Milch boomt

Als positiv bewertet Kaniber, dass die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln während des ersten Lockdowns im Frühjahr zugenommen habe, was "bei den umstellungswilligen Betrieben für einen kräftigen und erfreulichen Impuls gesorgt hat", so Kaniber.

Vor allem Bio-Milch werde stärker nachgefragt. In der Folge hätten Molkereien zusätzliche Bio-Milch-Lieferanten aufgenommen. "Ich gehe davon aus, dass wir diesen Effekt erst in diesem Jahr richtig spüren werden. Denn die Umsteller brauchen auch eine gewisse Zeit zur Reaktion", so die Ministerin.

Ziel der Staatsregierung ist es, bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent Bioanteil zu kommen. Bundesweite Vergleichszahlen werden für kommenden Mittwoch erwartet. Dann beginnt die "BioFach", die in diesem Jahr als dreitägige Online-Messe stattfindet.