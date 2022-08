Biogas: "Da ginge noch viel mehr"

Woher nehmen wir unseren Strom? Wie bekommen wir unsere Wohnungen und Häuser warm? Politiker stellen die Bevölkerung bereits auf einen harten Winter ein. Die erneuerbare Energieform Biogas könnte Abhilfe schaffen, davon sind Fachleute überzeugt.

Viele Rohstoffe geeignet

Alltag auf der Biogasanlage von Gerhard Zöls in Oberindling bei Pocking im Landkreis Passau: Sieben Mitarbeiter sind hier in Teil- und Vollzeit beschäftigt. Lastwagen transportieren Rohstoffe heran, ein Lader schüttet große Mengen Material in den so genannten Dosierer. "Das hier ist eine Mischung aus Maisstroh, Grassilage und Zweitfruchtmais", erklärt Zöls.

Von den Rohstoffen her sei er breit aufgestellt: Auch Schweinegülle, Silomais und Reststoffe werden in seiner Anlage in Energie umgewandelt. Auf dem Monitor im Technikraum blinkt es rot auf. Ein Rührwerk ist ausgefallen. "Das Problem ist gleich behoben. Das ist Routine!", sagt der Landwirt mit ruhiger Stimme und zeigt auf die vielen Anzeigen im Steuerungsraum. Die Gaswerte sind in Ordnung, der Schwefelgehalt niedrig, Methan hoch – der 50-Jährige nickt zufrieden.

"Ich muss nur auf den Knopf drücken"

Zöls versorgt unter anderem knapp 50 Hausanschlüsse, ein Schulzentrum samt Turnhallen, ein Altenheim und das Pockinger Hallenbad mit Wärme. Auf Anschlag fährt seine Biogasanlage trotzdem bei weitem nicht: "Ich bin jetzt bei etwa 500 Kilowatt pro Stunde. Ich könnte ohne Probleme und relativ schnell auf 1,7 Megawatt hochfahren."

Dass die Politik angesichts der aktuellen Energieprobleme die im Jahr 2014 eingeführte Höchstbemessungsleistung für Biogasanlagen nicht lockert, versteht der Landwirt nicht: "Scheinbar wird lieber über Gasterminals geredet, die erst in zwei Jahren kommen. Oder dass Atomkraftwerke verlängert werden und Kohle weiter verstromt wird. Warum wird keine umweltfreundliche Technik verwendet, die vorhanden ist und bei der ich nur auf den Knopf drücken muss, damit sie läuft?"

Fachverband: Biogas bedeutet flexible Stromerzeugung

Stefan Rauh vom Fachverband Biogas in Freising argumentiert ähnlich. Biogaslandwirte seien in der Lage, ihre Stärken auszuspielen. Dazu gehöre die flexible und gezielte Stromerzeugung – gerade dann, wenn der Bedarf hoch ist. Rauh hat die Hoffnung auf Änderung: "Es gibt Hinweise, dass die Bundesregierung Lockerungen plant, damit Biogasanlagen kurzfristig mehr produzieren dürfen, um im Winter zur Versorgungssicherheit beitragen zu können."

Prof. Dr. Michael Sterner von der OTH Regensburg sagt, man könnte noch wesentlich mehr Reststoffe in die Biogasanlagen bringen und sie vor allem mit "power to gas" auffrisieren: Wenn man Wasserstoff aus Wind und Sonne in die Anlage reinbringe, dann könne man den Ertrag der Biogasanlagen verdoppeln. "Das würde für die acht-, neuntausend Biogasanlagen in Deutschland bedeuten, dass wir so viel Biogas hätten, dass wir dreiviertel der Gasspeicher in Deutschland allein mit heimischem, deutschem, bayerischem Biogas auffüllen könnten. Das wird völlig verkannt von der Politik."

Staatsregierung habe Energiewende systematisch verhindert

Der Experte für Energiespeicher kritisiert die Bayerische Staatsregierung: diese habe viele Fehler gemacht. Man habe systematisch die Windkraft verhindert, die Biogasanlagen nicht weiter ausgebaut. Allen voran Horst Seehofer sei an der Spitze der Stromtrassengegner-Bewegung gestanden, Pumpspeicher wurden nicht ausbaut und man habe sich jahrzehntelang nur auf Russland verlassen. Bayern sei leider nicht auf Nummer eins, sondern eher auf den hinteren Plätzen, auf die Fläche bezogen, bei der installierten Leistung von Wind- und Solarenergie

"Ich finde, es wäre wirklich an der Zeit, dass man sich ganz ehrlich entschuldigt bei der Bevölkerung – Frau Aigner hat das schon getan – aber Söder und Seehofer nicht, und jetzt diskutieren wir die Atomkraft, und es wird gefordert, ideologiefrei darüber nachzudenken. Warum haben wir nicht längst schon ideologiefrei ein Tempolimit, was uns sehr viel Energie sparen würde, und warum machen wir nicht schon längst Energiewende im vollen Umfang, zum Wohle unserer und kommender Generationen." Prof. Michael Sterner, OTH Regensburg

Biogas als multipler Player große Zukunftsrolle

Damit man das Ziel der Staatsregierung, bis 2040 bei der Energiegewinnung klimaneutral zu sein, noch erreichen könnte, müsste sehr viel passieren: "Wir müssten so schnell wie möglich weg von Benzin, Diesel, Öl und Gas, und wenn man es runterbricht und wirklich sagt, die Klimaneutralität soll erreicht werden, dann brauche ich einen Plan dafür: Es würde heißen, dass wir jede Woche zwei Windräder in Bayern bauen müssten und in Betrieb nehmen. Die letzten Jahre haben wir da nichts gemacht, wir müssten an die hundert bis zweihundert Fußballfelder Photovoltaik jede Woche in Betrieb nehmen und auch entsprechende Speicher ausbauen, die Elektroautos, die Gebäude sanieren. Also das ist eine Riesenaufgabe und die wird mitnichten vernünftig angegangen von der Politik."

Biogas könne eine sehr wichtige Rolle spielen – gerade in der industriellen Produktion. Da habe Biogas als multipler Player für Strom, Wärme, Industrie, Verkehr eine riesige Zukunftsrolle.

Millionensummen investiert

Zurück auf die Biogasanlage von Gerhard Zöls. Der Landwirt fährt mit dem E-Scooter übers Gelände. Weil er sich mit dem Roller Zeit spart, sagt er. 2009 habe er das Geschäft mit Biogas begonnen und seitdem Millionensummen investiert. Zuletzt in die riesige, weiß glänzende Haube eines Fermenters. "Dieses Dach kann viel mehr Gas speichern als meine anderen Behälter. Das ist das, was wir für eine flexible Stromerzeugung brauchen: Speicher!"

Seine und die Anlagen seiner Kollegen könnten ein Weg aus der Energiekrise sein, ist Zöls überzeugt: "Da ginge noch mehr. Viel mehr."