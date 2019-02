BioFach-Messe: Malwettbewerb, Podiumsdiskussion, Saatgutfestival

Zum Rahmenprogramm rund um die Biofach-Messe gehört auch ein Malwettbewerb unter dem Titel "Bio – Gesund für die Natur und mich!", an dem Grundschulen aus der Region in den vergangenen Wochen und Monaten teilgenommen haben. Die Preisträger wurden heute bei einer Pressekonferenz "Auf AEG" mit einer Urkunde und einem Geldbetrag ausgezeichnet.

Auszeichnung für Grundschulklassen

Den ersten Preis von 1.000 Euro gewann die Klasse 4c der Grundschule Nürnberg-Eibach. Der neunjährige Páris malte beispielsweise ein Bild von sich. Seine Füße schlugen dabei Wurzeln in den Boden. Den zweiten Platz beim Malwettbewerb belegte die Klasse 4 c der Gretel-Bergmann-Grundschule Nürnberg. Den dritten erreichte die Klasse 4a der Friedrich-Rückert-Grundschule in Erlangen. Die Preisverleihung signalisierte den Startschuss für das Rahmenprogramm rund um die Biomesse, die in einer Woche in Nürnberg beginnt.

Thema "Bio" in die Stadt tragen

Danila Brunner von der NürnbergMesse hob die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Nürnberg, der Messe sowie dem Verein Bluepingu hervor: "Da die Biofach ausschließlich für Fachbesucher ist, das Thema Bio aber viele interessiert, haben wir vor Jahren schon gesagt: Lass uns das Thema in die Stadt tragen", sagte Brunner dem Bayerischen Rundfunk.

Podiumsdiskussion zum Auftakt

Zum Beispiel findet dieses Jahr am Eröffnungsabend der Biofach, am Mittwoch 13. Februar, im Historischen Rathaussaal eine Podiumsdiskussion statt. Eingeladen ist dazu unter anderem der Foodsharing-Pionier Raphael Fellmer. Die Abendveranstaltung trägt den Titel "Wir sind dran! – Wege in eine enkelfreundliche Zukunft".

Saatgutfestival mit Tauschbörse

In Zusammenarbeit mit dem Verein Bluepingu wird es am Samstag, den 16. Februar auch wieder ein Saatgutfestival geben. Gartenbesitzer können dabei Obst- und Gemüsesaatgut kaufen, bei einer Tauschbörse aber auch mit anderen tauschen. Die Biofach wird am Mittwoch, den 13. Februar, eröffnet und geht dann bis zum Samstag,