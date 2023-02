Biobranche trifft sich auf Weltleitmesse in Nürnberg

Nachdem die BioFach wegen der Corona-Pandemie 2021 nur digital stattfand, gab es im vergangenen Jahr eine Sommer-Edition des Branchentreffs. In diesem Jahr findet die BioFach zusammen mit der Naturkosmetikmesse Vivaness wieder für vier Tage auf dem Gelände der NürnbergMesse statt. Mehr als 2.700 Aussteller aus über 90 Ländern zeigen hier bis zum 17. Februar ihre Produkte. Es waren aber schon einmal mehr: Im Rekordjahr 2020 verzeichnete das Messe-Duo BioFach und Vivaness insgesamt 3.700 Aussteller.

Fleischlos glücklich – Vegan im Trend

Erbsenburger, Sojawürstchen und Hafermilch für den Cappuccino – Ersatzprodukte für Fleisch, Fisch und Milch sind ein anhaltender Trend und damit ein Wachstumsmarkt. Deshalb räumt auch die BioFach den Anbietern veganer Produkte erneut viel Raum ein. Auf der Naturkosmetikmesse Vivaness geht es unter anderem darum, möglichst umweltschonende Verpackungslösungen zu finden – oder vielleicht ganz darauf zu verzichten.

Keine Lust auf Bio wegen Inflation und steigender Preise?

Angesichts der Inflation und steigender Preise hat sich auch das Kaufverhalten verändert: Bei den Bio-Marken ging der Umsatz im vergangenen Jahr zurück, während die Öko-Marken der Supermärkte und Discounter Zuwächse verzeichneten. Die Verbraucher würden Bio zwar treu bleiben, sagt Matthias Zwingel, Vizepräsident des Handelsverbands Bayern, "aber sie greifen auf die günstige Variante zurück." Somit verringerte sich auch der Umsatz im Bio-Fachhandel im vergangenen Jahr leicht.

Pandemie beförderte Bio-Boom

Aber nicht nur die Preissteigerungen haben den Bio-Markt verändert. Bio-Lebensmittel waren in der Zeit der Corona-Pandemie gefragt. Weil die Restaurants und Kantinen geschlossen waren, haben die Menschen mehr zuhause gekocht und dafür haben sie mehr Bio-Ware eingekauft. Nun kann wieder auswärts gegessen werden. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Deshalb will die Branche für mehr Bio-Produkte in Restaurants, Mensen und Kantinen werben.

Forderungen an den Bundeslandwirtschaftsminister

Wie immer wird auch die Agrarpolitik auf der BioFach eine Rolle spielen: Die Ampelkoalition hatte sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der Anbaufläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet werden soll. Bisher sind es, nach Daten aus dem Jahr 2021, rund elf Prozent. Aktuelle Zahlen veröffentlicht die Branche auf der BioFach und wird damit ihre Forderungen in Richtung Politik formulieren. Am Eröffnungstag wird auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen erwartet.