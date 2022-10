Bio-Rinder vergiftet: Fremdeinwirkung oder toxische Pflanzen?

Am Samstag hatte Landwirt Theo Büttner vom Wärtlichs Biohof das erste tote Muttertier auf einer seiner Weiden in Weisbach entdeckt. Zunächst ging er davon aus, dass das trächtige Rind etwas Falsches gegessen hatte. Als er am Sonntag dann aber ein weiteres seiner trächtigen Rinder tot auf der Weide auffand, wusste er schon auf den ersten Blick, dass das Tier vergiftet wurde: "Das Tier blutete aus dem Hintern, aus den Augen und aus den Ohren", erzählt Büttner über den schrecklichen Fund. "Da war mir klar, dass es vergiftet wurde."

Rinder werden obduziert

Am Montag wurden beide Tiere abgeholt, um sie obduzieren zu lassen. Es soll überprüft werden, was genau die Rinder zu sich genommen haben und ob eine Fremdeinwirkung vorliegt. Bisher ist das laut Büttner noch unklar.

Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen

Die beiden verendeten Rinder, die bald Kälber zur Welt gebracht hätten, so vorzufinden, war ein großer Schock für die Familie Büttner, die den Wärtlichs Biohof schon seit Generationen betreibt. Um die anderen Tiere zu schützen, haben sie Vorsichtsmaßnahmen getroffen: "Die Rinder sind jetzt alle im Stall", so Theo Büttner. Die 20 Mutterkühe und 18 Kälber dürfen derzeit also nicht mehr auf die Weiden in Weisbach.

Andere Landwirte bangen um ihre Rinder

"Das ist wirklich dramatisch", sagt auch Landwirt Martin Wahn, der Bio-Rinder in Bad Brückenau hält. "Bio-Rinder draußen auf der Weide – das will doch jeder, wer kann da was dagegen haben?" Der Landwirt hält es jedoch für fast unmöglich, seine Rinder vor möglichen Vergiftungen zu schützen, da überall um seine Weiden herum Wanderwege existierten. "Ich weiß nicht, ob es zielführend wäre, Kameras aufzustellen", so Wahn. "Aber aktuell sind die Rinder auf drei verschiedenen Weiden, bis das alles überwacht würde, bräuchte er sehr viele Kameras." Auch Landwirte mit Bio-Rindern, die sich unweit von Wärtlichs Biohof befinden, wollen noch keine Sicherheitsmaßnahmen vornehmen. Zumindest solange nicht, bis die Todesursache mit hundertprozentiger Sicherheit feststeht.

Giftige Pflanze oder Fremdeinwirkung?

So will eine Landwirtin aus der Region ihre Rinder weiterhin auf den Weiden lassen. Sie weist darauf hin, dass die Tiere auch an einer giftigen Pflanze gestorben sein könnten. Derzeit wächst die sogenannte Herbstzeitlose auf den Feldern. Die Pflanze ist hochgiftig und könne bei übermäßigem Konsum zum Verenden von Tieren führen. Für die Landwirtin ist es jetzt von höchster Wichtigkeit darauf zu achten, dass die Weideflächen frei von Herbstzeitlosen sind. Bis geklärt ist, ob Fremdeinwirkung wirklich der Grund für den Tod der Rinder war, würde sie sich noch keine Gedanken über mögliche Sicherheitsmaßnahmen machen.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Verenden der trächtigen Rinder hat für die Familie Büttner zu einem nicht unerheblichen finanziellen Verlust geführt. Dieser wird von der Polizei auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges in der Region bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.