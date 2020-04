15.04.2020, 09:46 Uhr

Binsfelder Mehrgenerationenhaus erhält weitere Förderung

Einkaufshilfe und Telefonnetzwerke gegen Einsamkeit: Das bietet das Mehrgenerationenhaus in Binsfeld (Lkr. Main-Spessart) jetzt in der Corona-Krise an. Das Projekt bekommt nun Fördergelder vom Bund für weitere acht Jahre.